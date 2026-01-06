Voronin aberează la bătrânețe: „Țara noastră vecină nu își ascunde planurile agresive împotriva țării noastre”

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova sare în apărarea Venezuelei, „alături de partidelor comuniste frățești”, potrivit unei declarații a formațiunii politice publicată pe 5 ianuarie. Partidul fostului președinte pro-rus, Vladimir Voronin, lansează, cu acest prilej, acuzații neîntemeiate la adresa României, căreia îi atribuie, în mod fals, „planuri agresive” față de Republica Moldova.

„Ceea ce s-a întâmplat este o tentativă de preluare ostilă a unui stat independent și suveran – membru cu drepturi depline al ONU. Această tentativă este cu atât mai cinică cu cât nimeni nu încearcă măcar să-i ascundă adevăratele obiective. Cu siguranță, nu este vorba despre trafic de droguri sau apărarea democrației. Toate acestea sunt o perdea de fum, în spatele căreia adevăratul scop al acestei operațiuni speciale este clar vizibil. Anume, acapararea câmpurilor petroliere ale Venezuelei. Trump a declarat acest lucru deschis”, se menționează în declarația PCRM.

În aceeași declarație, formațiunea politică pro-rusă lansează acuzații neîntemeiată la adresa statului român, atribuindu-i în mod fals „planuri agresive”.

„Moldova se află într-o zonă de turbulențe geopolitice. Țara noastră vecină nu își ascunde planurile agresive împotriva țării noastre. Exemplul dat de administrația de la Washington poate părea tentant pentru cei înflăcărați de peste Prut. Astăzi, valoarea respectării dreptului internațional și a utilizării tuturor mecanismelor pentru menținerea securității a crescut exponențial”, se afirmă în textul declarației.

Pe 3 ianuarie, în noapte de vineri spre sâmbătă, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, un aliat al lui Rusiei și al Chinei, a fost capturat și evacuat în SUA după un atac american asupra capitalei Caracas. Washingtonul îl acuză pe Maduro de trafic de droguri și armament.

În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, PCRM a acces în Parlament cu opt deputați.