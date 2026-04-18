Femeile singure din Rusia, îndemnate să facă copii cu soldați reveniți de pe front

O deputată din Rusia a stârnit controverse după ce a declarat că femeile singure nu ar trebui să recurgă la fertilizarea in vitro și nici să crească copii fără tată. Este vorba despre Nina Ostanina, președinta Comisiei Dumei de Stat pentru protecția familiei, paternitate, maternitate și copilărie.

Aceasta a afirmat că femeilor necăsătorite ar trebui să li se interzică să „nască pentru ele însele” prin FIV și să crească copii fără un partener. În opinia sa, un astfel de comportament ar reprezenta o abatere de la tradițiile societății.

Ostanina a sugerat că femeile singure ar trebui să se orienteze către „bărbații adevărați din zona SVO” – termen utilizat în Rusia pentru a desemna războiul din Ucraina – și să caute posibilități de a intra în contact cu aceștia.

Declarațiile vin în contextul în care, potrivit deputatei, cererea pentru fertilizarea in vitro în Rusia a crescut cu 50% în ultimii patru ani, fenomen pe care îl califică drept o „problemă profundă” a societății, asociată cu apariția „maternității solo”.

În același timp, aceasta a recunoscut că războiul a afectat structura demografică, menționând că mulți tineri de vârstă reproductivă au fost scoși din viața civilă.

Deputata a invocat și studii comandate de Duma de Stat privind impactul paternității asupra dezvoltării copiilor. Potrivit acesteia, copiii crescuți doar de mamă ar putea întâmpina dificultăți de socializare și ar avea tendința de a reproduce modelul familiei monoparentale.

Ostanina a declarat că are o atitudine negativă față de acest fenomen, susținând că lipsa unui tată în familie ar influența negativ dezvoltarea copilului.

Nina Ostanina are doi copii, crescuți în cadrul unei familii tradiționale. Unul dintre ei, Daniil Ostanin, a fost condamnat în 2010 la 12 ani și jumătate de închisoare într-o colonie de regim strict, după ce a fost găsit vinovat de uciderea partenerului său de afaceri, căruia i-a aplicat zeci de lovituri de cuțit în urma unui conflict legat de datorii.

De-a lungul timpului, deputata a promovat și alte inițiative controversate, inclusiv susținerea unor acțiuni împotriva copiilor implicați în fenomenul „quadrobing” și propunerea de a ridica interdicția privind uciderea animalelor fără stăpân.