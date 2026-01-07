O agenție franceză ar putea înlocui USAID în proiectele vitivinicole din Moldova

Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) în Moldova este interesată de proiectele finanțate anterior de USAID. Maxim Lebovici, directorul biroului AFD în Moldova, a declarat pentru Logos Press în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii moldoveni.

El a spus că dintre toate sectoarele pe care USAID le-a dezvoltat activ – industria textilă, vinificația, turismul, sectorul IT, educația (profesii creative) – AFD este mai interesat de industria vinului.

„Noi suntem versați în domeniul vinului, iar Moldova este o țară cu o tradiție vinicolă decentă, care produce vinuri de calitate, competitive. Aceasta este o industrie foarte promițătoare și cred că putem finanța o serie de proiecte vitivinicole aici.”

Francezii lucrează în Moldova din 2022, implementând proiecte în trei domenii principale: energie și tranziția către o economie verde, agricultură și gestionarea apei, sprijin pentru silvicultură și durabilitate climatică.

În special, în domeniul energiei, proiectul INSPIREE – Eficiența energetică a clădirilor publice – este implementat în Moldova împreună cu guvernul german.

Proiectul vizează renovarea și modernizarea a 30 de clădiri publice (16 universități și 14 spitale raionale) pentru a reduce consumul de energie și a îmbunătăți calitatea serviciilor pentru cetățeni. AFD a alocat 30 de milioane de euro pentru acest proiect.

AFD finanțează, de asemenea, un program de transformare verde a energiei în valoare de 25 de milioane de euro. Acest program este însoțit de o asistență tehnică de 5 milioane de euro din partea UE prin intermediul Expertise France.

În plus, AFD a pus la dispoziția guvernului moldovean o linie de credit de 60 de milioane de euro pentru energie durabilă și transport.

În total, pe parcursul celor trei ani de activitate a agenției franceze în Moldova, volumul proiectelor implementate s-a ridicat la 310 milioane EUR, din care două treimi au fost deja implementate.