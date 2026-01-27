Vreme mohorâtă și burniță înghețată în toată țara: Câte grade vor fi astăzi

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, în Chișinău, vremea va fi predominant mohorâtă, cu precipitații intermitente pe parcursul zilei, cerul fiind acoperit de nori în majoritatea timpului, iar temperaturile se vor menține scăzute.

Astăzi, temperatura maximă prognozată este de 0.5 grade Celsius și cea minimă de 0.2 grade Celsius. Dimineața începe cu temperaturi în jurul valorii de 0.3 grade Celsius și condiții meteo caracterizate prin ploi ușoare înghețate și burniță înghețată până la ora prânzului. Pe parcursul după-amiezii și al serii, temperaturile vor rămâne aproape constante în jurul valorii de 0.4 grade Celsius, cu cer noros și perioade scurte de burniță moderată.

Mâine, vremea se va schimba ușor în Chișinău. Temperatura maximă va crește până la aproximativ 3.9 grade Celsius, iar minima nu va coborî sub 0.6 grade Celsius. Spre deosebire de ziua curentă, probabilitatea maximă a precipitațiilor va scădea semnificativ la doar 25%.

Poimâine se preconizează o continuare a trendului ascendent al temperaturilor maxime care vor atinge valori de aproximativ 4.3 grade Celsius și minime care nu vor coborî sub 2.2 grade Celsius. Deși probabilitatea maximă a precipitațiilor va crește ușor la 30%, acestea sunt estimate să persiste doar pentru patru ore pe parcursul zilei.