Vremea: Ploi slabe în centrul și sudul țării

Meteorologii prognozează pentru sâmbătă, 21 martie, cer noros și ploi slabe. Maximele termice vor fi cuprinse între 8 și 13 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de până la 80%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 0° și +8°C. Meteorologii anunță cer noros.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între 3° și 11°C. Totodată, se vor înregistra ploi slabe.

În sudul țării, vom avea ploi slabe, iar temperaturile vor fi cuprinse între 5° și 13°C.