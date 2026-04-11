Putin a pierdut peste 1,31 milioane de soldați de la începutul invaziei în Ucraina

De la declanșarea invaziei în Ucraina, Rusia ar fi pierdut 1.310.110 militari, potrivit celor mai recente date publicate de Statul Major ucrainean. Kievul susține că doar în ultimele 24 de ore, 1.440 de soldați ruși au fost eliminați în lupte, relatează ntv.de.

Dincolo de pierderile umane, Ucraina raportează distrugerea a mii de echipamente militare, inclusiv peste 11.800 de tancuri, aproape 40.000 de sisteme de artilerie și peste 231.000 de drone. Estimările occidentale sunt mai reduse, însă sunt considerate valori minime.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) notează că Rusia a început să își folosească rezervele strategice, fără a obține însă „câștiguri tactice semnificative”. Analiștii spun că Moscova a fost forțată să mute aceste rezerve în zone îndepărtate de obiectivul principal al ofensivei sale de primăvară–vară, în special în regiuni unde Ucraina a reușit recent mici avansuri tactice.

Atacuri rusești înaintea armistițiului de Paștele ortodox

Înaintea unui armistițiu de 32 de ore anunțat de Kremlin pentru sărbătorile pascale, autoritățile ucrainene au raportat trei morți și 17 răniți în urma atacurilor rusești asupra orașelor Odesa, Poltava și a regiunii Sumî. Serviciul de securitate ucrainean avertizează populația să nu se bazeze pe declarațiile Kremplinului privind încetarea focului, invocând riscul unor „provocări și operațiuni psihologice”.

Într-o singură noapte, armata lui Putin ar fi folosit 128 de drone de atac cu rază lungă, vizând infrastructura energetică ucraineană, potrivit aceleiași surse.

Ucraina revendică mici câștiguri teritoriale

Pe baza materialelor geolocalizate, ISW confirmă că forțele ucrainene au avansat în mai multe puncte ale frontului, inclusiv în regiunile Harkov, Donețk și Zaporojie.

Între timp țările baltice resping acuzațiile Moscovei privind folosirea de către forțele ucrainene ateritoriului lor pentru atacuri ucrainene, calificând afirmațiile drept „dezinformare”.

În paralel, Kievul anunță un nou format „Ramstein” pentru 15 aprilie, dedicat coordonării sprijinului militar internațional.