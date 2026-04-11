Tren direct din Kiev până la Aeroportul Chișinău, lansat în regim de testare

Un nou serviciu de transport ar putea facilita deplasarea pasagerilor din Kiev spre Aeroportul Internațional Chișinău. Compania ucraineană Ucrzaliznița, în colaborare cu parteneri din Republica Moldova, lansează o cursă-test care va lega cele două capitale.

Potrivit anunțului, pe data de 13 aprilie, trenul de pe ruta Kiev–Chișinău va avea traseul extins până la stația Revaca, situată în apropierea aeroportului. De acolo, pasagerii vor beneficia de transport gratuit până la Aeroportul Internațional Chișinău.

Inițiativa are scopul de a testa necesitatea unei astfel de opriri în apropierea aeroportului și de a evalua interesul călătorilor pentru acest tip de conexiune rapidă între transportul feroviar și cel aerian.

Dacă rezultatele vor arăta o cerere semnificativă, stația Revaca ar putea fi inclusă permanent în traseul trenului de pe ruta Kiev–Chișinău.

Autoritățile speră că această soluție va simplifica accesul pasagerilor la aeroport și va contribui la dezvoltarea conexiunilor de transport între cele două țări.