VIDEO: Lumina Sfântă va fi adusă la Chișinău

Focul Haric s-a aprins astăzi, 11 aprilie 2026, la Ierusalim, în prezența patriarhului Teofil al III-lea și a credincioșilor aflați în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

Lumina Sfântă s-a aprins în jurul orei 14:14, fiind considerată un miracol divin, care se întâmplă în fiecare an în Sâmbăta Mare.

Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea, a împărțit focul credincioșilor, acesta urmând să ajungă și în Moldova, aproximativ în jurul orei 20:00.