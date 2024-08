Warren Buffett a vândut acțiuni Bank of America de 3,8 miliarde de dolari în ultimele două săptămâni. Acțiunile băncii au scăzut vertiginos

Berkshire Hathaway, conglomeratul condus de miliardarul Warren Buffett, şi-a extins vânzările de acţiuni ale Bank of America, care au atins peste 3,8 miliarde de dolari de la jumătatea lunii iulie, transmite Reuters, citat de news.ro.

Berkshire a vândut aproximativ 19,2 milioane de acţiuni Bank of America pentru 779 de milioane de dolari, între 30 iulie şi 1 august, potrivit unei declaraţii depuse la autorităţile de reglementare. Conglomeratul lui Buffett a vândut 90,4 milioane de acţiuni Bank of America începând cu 17 iulie, în 12 zile de tranzacţionare consecutive. Berkshire rămâne cel mai mare acţionar al băncii din Charlotte, Carolina de Nord, deţinând 942,4 milioane de acţiuni sau 12,1% din acţiunile aflate în circulaţie, în valoare de aproximativ 37,2 miliarde de dolari.

Acţiunile Bank of America au scăzut cu până la 4,3% în tranzacţiile de vineri. Până joi, acestea au scăzut cu peste 10% ,de când Berkshire a început să vândă, în timp ce indicele KBW Nasdaq Bank a scăzut cu doar 2,5%.

Vânzările au început după ce preţul acţiunilor Bank of America a crescut cu aproximativ două treimi de la sfârşitul lunii octombrie şi s-a tranzacţionat la peste 1,2 ori valoarea contabilă. Acest lucru a mărit valoarea acţiunilor Berkshire la peste 45 de miliarde de dolari, mai mult de trei ori faţă de cele 14,6 miliarde de dolari pe care le-a plătit. Berkshire trebuie să continue să raporteze vânzările de acţiuni ale Bank of America până când cota sa scade sub 10%. Buffett, în vârstă de 93 de ani, unul dintre cei mai venerati investitori din lume, a investit continuu în Bank of America, din 2011, când Berkshire a cumpărat acţiuni preferenţiale de 5 miliarde de dolari. Această achiziţie a semnalat încrederea lui Buffett în capacitatea CEO-ului Bank of America, Brian Moynihan, de a restabili sănătatea băncii după criza financiară din 2008.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!