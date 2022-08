Zaharova: Kievul „ia Europa ostatică” prin bombardarea centralei nucleare Zaporojie „de dragul idolilor naziști”

Luni, Rusia a acuzat Kievul că a încercat să ”ia Europa ostatică” prin bombardarea centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, transmite Reuters cu referire la Hotnews.

Ministerul rus de Externe a afirmat că dorește ca Agenția Internațională pentru Energie Atomică să vină la centrala din Zaporojie, cea mai mare instalație nucleară din Europa, dar că Kievul blochează o eventuală vizită.

”Ei iau ostatică întreaga Europă și nu se opun să îi dea foc de dragul idolilor lor naziști”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Moscova spune că a făcut tot ce a putut pentru a facilita o vizită a AIEA la centrala nucleară, dar că Kievul a considerat că este ”benefic să țină AIEA departe”.

De asemenea, Zaharova, purtătoarea de cuvânt a lui Lavrov, a atacat comunitatea internațională pentru că refuză să critice Kievul în legătură cu atacurile.

„Liderii Națiunilor Unite și ai AIEA, de nenumărate ori, nu îndrăznesc să numească direct sursa amenințării. Ei demonstrează că nu vor să arate cu degetul spre Kiev”, a declarat Zaharova.

Centrala nucleară din Zaporojie, punct fierbinte

Centrala nucleară din Zaporojie a devenit cel mai recent punct fierbinte în conflictul care durează de luni de zile.

Centrala se află pe teritoriul controlat de Rusia, dar este deservită de personal ucrainean.

Preocuparea internațională privind atacurile de artilerie din weekend asupra complexului nuclear ucrainean Zaporojie au crescut luni, Kievul avertizând asupra riscului unei catastrofe de tip Cernobîl și făcând apel la transformarea centralei în zonă demilitarizată.

Ministerul ucrainean de Externe a condamnat cu fermitate vineri acţiunile trupelor ruse pe teritoriul centralei nucleare din Zaporojie din sud-estul Ucrainei şi a cerut comunităţii internaţionale ”să ia măsuri imediate pentru a forţa Federaţia Rusă să părăsească centrala nucleară din Zaporojie”, relatează agenţia de presă Ukrinform.

Un bombardament a lovit vineri o linie electrică de înaltă tensiune la centrala nucleară ucraineană Zaporojie, capturată de Rusia. Cele două părți se acuză reciproc pentru atac, în timp ce autoritățile ucrainene au declarat că centrala funcționează în continuare și că nu au fost detectate scurgeri radioactive, potrivit Reuters.

Îngrijorări majore privind situația de la centrala nucleară Zaporojie

Forțele rusești se folosesc probabil de pozițiile sale în centrala nucleară Zaporojie din Enerhodar pentru a amplifica temerile occidentale privind un dezastru nuclear în Ucraina, într-un efort de a diminua voința occidentală de a oferi sprijin militar pentru o contraofensivă ucraineană, susține Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Situația de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, ”este complet scăpată de sub control”, a declarat Rafael Grossi, șeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, făcând apel la Rusia și Ucraina să le permită experților să ajungă în zonă pentru a evita un accident nuclear, scrie The Associated Press.

De asemenea, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și-a exprimat sâmbătă îngrijorarea serioasă cu privire la bombardamentul de la centrala nucleară Zaporojie, declarând că acțiunea arată riscul unui dezastru nuclear.

