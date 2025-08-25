Zelenski anunţă noi întâlniri cu oficiali americani privind un eventual summit cu Putin şi garanţiile de securitate pentru Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni noi discuţii cu emisarul preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, după care va avea loc la sfârşitul săptămânii o întâlnire între delegaţiile ucraineană şi americană pentru evaluarea situaţiei înaintea unor posibile negocieri de pace cu Rusia, relatează agenţiile EFE şi DPA.

Obiectivul este de a „realiza pregătiri cu privire la posibilitatea unei viitoare întâlniri cu partea rusă”, a declarat Zelenski la Kiev, la o conferinţă de presă comună cu premierul norvegian Jonas Gahr Store.

Săptămâna aceasta, Ucraina va primi din partea aliaţilor săi occidentali „un plan de bază privind garanţiile de securitate” ce îi vor fi oferite în cazul unui acord de pace cu Rusia, deşi stabilirea detaliilor asupra acestor garanţii „necesită mai mult timp”, a spus Zelenski.

„După aceasta, aş dori să înţeleg, de la partea americană, dacă ruşii sunt pregătiţi (pentru o întâlnire) şi în ce format. Şi anume dacă ruşii sunt pregătiţi pentru formatul care a fost propus în SUA şi a fost susţinut de Ucraina în prezenţa liderilor europeni: o întâlnire bilaterală şi apoi una trilaterală”, a adăugat el, referindu-se la o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin.

După summitul pe care preşedintele american Donald Trump l-a avut pe 15 august cu Putin în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluţionarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deşi nu au existat rezultate concrete, intenţia liderului de la Casa Albă era să fie organizat un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski.

Trump a avut apoi la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski şi cu un grup de lideri europeni susţinători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, iar la final a anunţat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski şi abia după aceasta ar urma să se desfăşoare şi trilaterala dorită.

Dar ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat săptămâna trecută că nu există încă niciun plan pentru un potenţial summit între Putin şi Zelenski, întrucât preşedintele ucrainean a refuzat toate propunerile de compromis care ar permite progrese în negocierile de pace.

De partea sa, Zelenski acuză Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfăşura şi le cere aliaţilor săi occidentali să impună noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, însă în afara NATO şi fără trimiterea unor trupe ale acestei alianţe în Ucraina.

Dar Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, iar susţinătorii europeni ai Ucrainei insistă să trimită trupe în această ţară ca garanţie de securitate, deşi Rusia repetă mereu că o asemenea desfăşurare este pentru ea inacceptabilă.

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat ministrul rus de externe, un aranjament pentru garanţii de securitate oferite Ucrainei ar trebui să implice statele membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa, plus eventual alte ţări, precum Germania sau Turcia, dar în niciun caz ţări exclusiv din rândul membrilor NATO sau ai susţinătorilor Ucrainei.

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între Putin şi Zelenski.

Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancţiuni masive” Rusiei sau dacă pur şi simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că „este lupta voastră”.

În acest timp, susţinătorii europeni ai Ucrainei o asigură în continuare pe aceasta de tot sprijinul dacă va continua războiul şi pregătesc noi sancţiuni împotriva Rusiei.







