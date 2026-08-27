Zelenski, la Chișinău: Prietenii trebuie să fie umăr la umăr

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a avut joi, 27 august, o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chișinău.

Liderul ucrainean a declarat că cele două țări lucrează pentru consolidarea cooperării în domeniile securității, energiei și infrastructurii.

Zelenski a calificat întrevederea cu Maia Sandu drept una importantă și a subliniat necesitatea ca Republica Moldova și Ucraina să se sprijine reciproc în actualul context regional.

„Astăzi, la Chișinău. O întâlnire importantă cu Maia Sandu. Lucrăm pentru a asigura mai multe oportunități comune în domeniul securității, energiei și infrastructurii. Acum este deosebit de important să fim împreună și să ne consolidăm reciproc”, a transmis președintele Ucrainei.

Vladimir Zelenski a amintit și despre recenta vizită a Maiei Sandu în Ucraina, cu ocazia Zilei Independenței acestei țări.

„Acum câteva zile, președinta Republicii Moldova a fost alături de noi în Ucraina, de Ziua Independenței noastre. Astăzi, Ucraina este alături de Moldova de Ziua Independenței sale. Prietenii trebuie să fie umăr la umăr”, a mai declarat Zelenski.

Mesajul a fost publicat în contextul vizitei liderului ucrainean la Chișinău, unde participă la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova.