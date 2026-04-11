Zelenski: Putin suferă pierderi enorme și nu are suficienți oameni bine pregătiți

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că Rusia ar plăti un preț extrem de mare pentru a controla complet regiunea Donbas.

Zelenski a declarat că pentru ocuparea completă a Donbasului, Vladimir Putin ar trebui să sacrifice între 300.000 și 1 milion de oameni și a dat asigurări că Ucraina nu își va retrage trupele din regiune.

Într-un interviu acordat podcastului „The Rest Is Politics”, președintele ucrainean a explicat că armata rusească se confruntă deja cu probleme pe front, inclusiv lipsa militarilor bine pregătiți.

Președintele rus Vladimir Putin caută o soluție care să poată fi prezentată ca o victorie, inclusiv prin presiuni diplomatice, a declarat Volodimir Zelenski, conform Ukrinform.

„Suferă pierderi enorme și nu are suficienți oameni bine pregătiți pe câmpul de luptă. Încearcă să găsească o rampă de ieșire care să arate ca o victorie. De aceea încearcă să ne alunge din Donbas prin diplomație, prin dialog cu Statele Unite. Pentru că, pentru a ocupa complet Donbasul, ar trebui să sacrifice între 300.000 și 1 milion de oameni, în funcție de câți ani ar planifica operațiunea. Acesta este un preț uriaș de plătit chiar și pentru Putin”, a spus Zelenski.

El a menționat, de asemenea, că rușii încearcă să forțeze Ucraina să retragă trupele din Donbas, deoarece știu că „acest lucru va diviza națiunea noastră”.

Potrivit președintelui de la Kiev, dacă unitatea Ucrainei este subminată, Putin va veni cu un nou „blitzkrieg” pentru a ocupa Ucraina foarte rapid.

Chiar dacă acest lucru nu se întâmplă, va folosi orice pauză pentru a recruta mai mult personal, a-l instrui, a extinde baza militar-industrială și a solicita ridicarea sancțiunilor.

„Așadar, un armistițiu în formatul «rămânem unde rămânem» nu este doar dorința noastră, ci este și în interesul partenerilor noștri”, a adăugat Zelenski.

În același timp, el a adăugat că Vladimir Putin înțelege că nu poate ocupa complet Ucraina, „doar că uneori transmite partenerilor noștri mesaje care nu sunt ceea ce crede cu adevărat”, a spus președintele.

Într-un interviu acordat postului de radio Rai, Volodimir Zelenski a declarat că retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk nu poate fi considerată un compromis, deoarece ar permite Rusiei să ocupe ulterior Harkov și Dnipro.