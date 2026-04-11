Fosta judecătoare Victoria Sanduța pierde la CSJ: Decizia de demitere, menținută

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins acțiunea depusă de fosta magistrată Victoria Sanduța, prin care aceasta a contestat hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 1 iulie 2024. Prin acea decizie, CSM a refuzat înaintarea propunerii de numire a sa în funcție până la atingerea plafonului de vârstă și a dispus propunerea de eliberare din funcție.

Anterior, pe 22 august, Comisia Electorală Centrală a înregistrat-o pe Victoria Sanduța în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Victoria Sanduța a fost numită judecătoare la Judecătoria Chișinău pentru un mandat de cinci ani, prin decret prezidențial semnat la 15 martie 2017 de fostul șef al statului Igor Dodon.

În 2022, președinta Maia Sandu a refuzat numirea sa, alături de alți 12 judecători, până la atingerea plafonului de vârstă. Ulterior, cererile repetate depuse în acest sens au fost respinse. În septembrie 2024, șefa statului a semnat decretul de eliberare din funcție a mai multor magistrați, printre care și Victoria Sanduța.

În cadrul ședinței CSM din 1 iulie 2024, în care au fost analizate solicitările de numire repetată în funcție, membrii Consiliului au adresat mai multe întrebări legate inclusiv de activitatea sa pe rețelele sociale. Fosta judecătoare a criticat evaluarea contului său de Facebook, precizând că postările publicate aveau caracter educativ și informativ. Discuțiile au durat peste o oră și au fost tensionate, fiind însoțite de schimburi de replici în contradictoriu.