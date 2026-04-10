Prima locomotivă cu ecartament european a trecut Prutul

Pentru prima dată, o locomotivă cu ecartament european (1435 mm) a traversat frontiera Româno-Moldovenească, pe la Fălciu (CFR) în direcția Prut (CFM). Evenimentul a testat noua linie construită pe partea moldovenească, de la podul peste Prut până în stația Prut, raionul Cantemir, conform CFR Infrastructură Iași.

Test crucial pentru redeschiderea conexiunii feroviare dintre România și Republica Moldova

Cursa tehnică marchează un pas important în procesul de finalizare și operaționalizare a rutei Zorleni – Fălciu (RO) – Cantemir (MD). Evenimentul vine după testul din decembrie 2025, când o locomotivă de tip ChME3 a verificat secțiunea cu ecartament larg și starea podului feroviar peste Prut.

Sucursala Regională de Căi Ferate Iași (CFR SA) și Căile Ferate din Moldova continuă lucrările în baza Memorandumului de Înțelegere semnat în aprilie 2025, care prevede reluarea circulației pe acest coridor feroviar strategic.

Un proiect cu impact regional major

Inițiativa face parte dintr-o strategie amplă de îmbunătățire a conectivității transfrontaliere, de creștere a capacității de transport de mărfuri și de stimulare a dezvoltării economice în zona de est a României și Republicii Moldova.

În prezent, specialiștii continuă lucrările de montare a ecartamentului european, pregătind rețeaua feroviară a Republicii Moldova pentru integrarea completă în standardele europene și pentru reluarea circulației trenurilor pe acest sector, potrivit Rador Radio România.

După mai multe decenii de inactivitate, reluarea circulației pe tronsonul feroviar Cantemir – Fălciu este considerată importantă pentru diversificarea rutelor de export și pentru creșterea siguranței transporturilor feroviare ale Republicii Moldova.