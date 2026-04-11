Patriarhul Kirill al Rusiei, suspectat că suferă de demenţă

Patriarhul Kirill, care conduce Biserica Ortodoxă Rusă din 2009, pare să se confrunte cu probleme cognitive şi ar putea suferi de demenţă, potrivit jurnalistei Ksenia Lucenko.

Ea face referire la liturghia ţinută în Joia Mare din Săptămâna Patimilor la Catedrala Hristos Mântuitorul, unde Kirill, în vârstă de 79 de ani, a confundat sărbători bisericeşti importante.

El şi-a început predica dinaintea Paştelui cu relatări despre sărbătorile Naşterii Domnului şi Bobotezei (Botezul Domnului), care sunt celebrate în ianuarie.

Kirill „a petrecut convingător şi inspirat câteva minute dezvoltând ideea că împăraţii romani au fost daţi uitării, în timp ce noi încă ne amintim şi celebrăm evenimente precum Naşterea şi Botezul în viaţa pământească a lui Hristos”, până când i-a fost înmânată o notiţă care îl informa că în acea zi era Joia Mare, scrie Lucenko.

În decembrie, ea relata că mai multe surse familiare cu situaţia semnalau schimbări legate de vârstă în cazul lui Kirill. Unii vorbesc despre „probleme cognitive”, alţii despre „demenţă în progres rapid”.

„Se pare că acest lucru nu mai este un secret pentru un cerc destul de larg de persoane apropiate Patriarhiei, chiar dacă acestea au doar una sau două conexiuni indirecte”, a scris Lucenko.

Devenită strâns legată de stat în timpul erei lui Vladimir Putin şi un beneficiar important de fonduri guvernamentale, Biserica Ortodoxă Rusă sub conducerea lui Kirill îşi pierde sprijinul real din partea publicului, în ciuda propagandei religioase a Kremlinului integrate în naraţiunile mass-media de stat şi în programele şcolare.

Potrivit Levada Center, la începutul anului 2026, proporţia ruşilor care nu participă la slujbe religioase a depăşit pentru prima dată jumătate din populaţie din 1998 încoace. 55% dintre respondenţi au declarat că nu merg la biserică — de 1,6 ori mai mulţi decât la începutul anilor 2010.

Conform sondajului, 16% dintre respondenţi participă la slujbe cel puţin o dată pe lună, alţi 16% de câteva ori pe an, iar 7% aproximativ o dată pe an sau mai rar.

Pe măsură ce declinul fizic şi mental al lui Kirill se accentuează, conducerea de facto a Bisericii Ortodoxe Ruse ar putea fi preluată de un „cerc restrâns” de funcţionari bisericeşti apropiaţi lui, care „îi şoptesc la ureche patriarhului” de mulţi ani, potrivit lui Lucenko.