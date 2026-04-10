O adolescentă de 16 ani a murit după ce ar fi căzut de la înălțime în Chișinău

O minoră de 16 ani a fost găsită fără viață vineri, 10 aprilie, în sectorul Buiucani al Capitalei. Poliția a fost sesizată în jurul orei 15:10 despre depistarea unei persoane la sol, iar la fața locului oamenii legii au confirmat decesul adolescentei.

Potrivit informațiilor preliminare, medicul legist nu a depistat alte semne de moarte violentă în afara leziunilor specifice unei căderi de la înălțime.

În aceste condiții, una dintre versiunile examinate la această etapă de anchetatori este suicidul.

Poliția precizează că minora a mai figurat anterior într-un caz similar, fiind sesizate atunci toate instituțiile abilitate pentru evaluarea situației și aplicarea măsurilor necesare.

Pe acest caz au fost inițiate cercetări, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele tragediei.