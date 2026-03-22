„Цирк уехал, a клоуну остались”. Cum a comentat o deputată PAS o fotografie cu participanți la flashmobul în memoria Ludmilei Vartic

Un val de reacții a fost stârnit pe rețelele sociale după ce o deputată PAS a lăsat un comentariu sub o postare cu o fotografie de la flashmobul organizat în memoria Ludmilei Vartic. „Asta se numește ipocrizie la superlativ”, au scris internauții, după gestul parlamentarei.

„Doina Gherman, când țineți discursuri fastuoase la tribuna ONU despre violența în familie, trebuie să știți ce au în cap asa deputate precum Natalia Davidovici. Acesta este comentariul ei la postarea despre flashmobul organizat în memoria Ludmilei Vartic. Asta se numește ipocrizie la superlativ”, se arată într-un mesaj pe rețele.

În urma flashmob-ului organizat, și doi deputați au venit cu o reacție pe rețele.

„Sunteți jalnici, PAS!”, a scris Maria Motelica pe rețele.

Reprezentanții PAS, deocamdată, nu au comentat situația dată.

Zeci de oameni s-au adunat pe 21 martie, în fața Guvernului, pentru un flashmob tăcut, în memoria Ludmilei Vartic, educatoarea din Hîncești, care și-ar fi pus capăt zilelor.