1 din 4 antreprenori crede că impozitele pe profit, venit și dividende vor crește

Barometrul Antreprenorilor New Money INSCOP a fost lansat în cadrul conferinței ”Barometrul antreprenorilor care construiesc viitorul – România & Republica Moldova”, conform unui comunicat de presă.

Datele au fost culese în perioada 13 – 25 august 2024. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eșantionul a inclus 1450 de antreprenori, fiind reprezentativ pentru comunitatea de antreprenori cu afaceri în România. Rezultatele Barometrului New-Money – INSCOP aplicat în România Direcția țării 28.9% dintre antreprenori cred că România se îndreaptă într-o direcție bună, în timp ce 66.8% sunt pesimiști în legătură cu viitorul țării. 4.3% reprezintă ponderea non-răspunsurilor. Situația economiei României față de acum 1 an Întrebați cum apreciază situația economiei României față de acum 1 an, 1% dintre participanții la sondaj sunt de părere că situația este mult mai bună, 12.7% că este mai bună, iar 15.8% că situația este la fel. 44.7% consideră că situația economiei naționale este mai proastă față de acum 1 an, iar 24% că este mult mai proastă. 1.7% dintre participanții la sondaj nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.1% nu răspund la această întrebare. Evoluția economiei României în următoarele 12 luni

0.8% dintre antreprenorii intervievați cred că situația economiei în următoarele 12 luni va fi mult mai bună, 13.4% că va fi mai bună și 21.1% că va fi la fel. Pe de altă parte, 35.3% dintre participanții la sondaj sunt de părere că situația va fi mai proastă, iar 26.1% că situația va fi mult mai proastă. 3.2% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0% nu răspund la această întrebare. Situația financiară a companiei față de acum 1 an 3.2% dintre antreprenorii chestionați apreciază că situația financiară a companiei lor este mult mai bună față de acum 1 an, 25.3% că este mai bună, iar 33.9% că este la fel. 27.6% spun că situația financiară a companiei lor este mai proastă, iar 7% că este mult mai proastă. 2.4% nu știu / nu pot aprecia, iar 0.6% nu răspund.

Situația financiară a companiei în următoarele 12 luni Cât privește situația financiară a companiei lor în următoarele 12 luni, 6.3% dintre cei intervievați estimează că aceasta va fi mult mai bună, 32.3% mai bună, iar 37.3% la fel. 16.3% se așteaptă ca situația financiară a companiei lor în următoarele 12 luni să fie mai proastă, iar 5.1% să fie mult mai proastă. 2.7% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.1% nu răspund. Angajări în următoarele 12 luni 24.4% dintre antreprenorii chestionați estimează că vor angaja personal în următoarele 12 luni, iar 62.6% că vor păstra același număr de angajați. Doar 11.1% estimează că vor trebui să concedieze personal în următoarele 12 luni. 1.4% nu știu, iar 0.4% nu răspund Extinderea activității în ultimele 12 luni 55.4% dintre antreprenorii intervievați declară că, în ultimele 12 luni, compania lor a investit resurse în dezvoltarea/extinderea activităților, în timp ce 44.4% spun că nu au făcut astfel de investiții. 0.2% nu au răspuns la această întrebare Extinderea activității în următoarele 12 luni 54% dintre antreprenori estimează că vor investi resurse în dezvoltarea/extinderea activităților în următoarele 12 luni, iar 44.9% că nu vor face astfel de investiții. 1.1% nu au răspuns la această întrebare. Percepția cu privire la modificări de taxe și impozite Dobânda la credite 11.6% dintre antreprenori cred că dobânda la credite va crește mult în următoarele 12 luni, 34.8% cred că va crește ușor, 18.9% că va rămâne la fel, 20% că va scădea ușor, iar 1.5% că va scădea mult. 13.2% nu știu, iar 0.1% nu răspund Cursul de schimb leu – euro Chestionați cu privire la evoluția cursului de schimb leu – euro în următoarele 12 luni, 5.4% dintre antreprenori cred că acesta va crește mult, 50.5% că va crește ușor, iar 35.2% că va rămâne la fel. 4.4% sunt de părere că va scădea ușor, iar 0.5% că va scădea mult. 3.9% nu știu, iar 0.1% nu răspund. Modificări ale impozitului pe venit 27.3% dintre antreprenorii chestionați cred că impozitul pe venit o să crească foarte mult în următoarele 12 luni, 43.1% că o să crească puțin, iar 20.9% că o să rămână la fel. 5.4% sunt de părere că o să scadă puțin, iar 2.3% că o să scadă foarte mult. 1% dintre participanții la sondaj nu știu sau nu răspund la această întrebare. Modificări ale impozitului pe profit 25.1% dintre participanții la sondaj sunt de părere că impozitul pe profit o să crească foarte mult în următoarele 12 luni, 41.4% că o să crească puțin, iar 25.9% consideră că o să rămână la fel. 4.9% cred că o să scadă puțin, iar 2.4% că o să scadă foarte mult. 0.3% dintre persoanele intervievate nu știu sau nu răspund la această întrebare. Modificări ale impozitului pe dividende 24.5% dintre antreprenorii intervievați cred că impozitul pe dividende o să crească foarte mult în următoarele 12 luni, 44% că o să crească puțin, iar 22.7% că o să rămână la fel. 5.1% sunt de părere că o să scadă puțin, iar 2.2% că o să scadă foarte mult. 1.4% dintre participanții la sondaj nu știu/nu răspund la această întrebare. Modificări ale TVA 13.9% dintre antreprenori sunt de părere că TVA-ul o să crească foarte mult în următoarele 12 luni, 33.2% că o să crească puțin, iar 45.7% că o să rămână la fel. 4.3% cred că o să scadă puțin, iar 1.5% că o să scadă foarte mult. 1.4% dintre antreprenorii chestionați nu știu/nu răspund la această întrebare. Schimbări în numărul controalelor din partea autorităților statului 29.7% dintre antreprenorii chestionați sunt de părere că numărul controalelor din partea autorităților statului (ANAF, ANPC, Garda de mediu) o să crească foarte mult în următoarele 12 luni, 28.9% că o să crească puțin, iar 35.2% că o să rămână la fel. 2.3% cred că numărul lor o să scadă puțin, iar 1.7% că o să scadă foarte mult. 2.2% dintre participanții la sondaj nu știu sau nu răspund la această întrebare.

