Alexandru Slusari susține că Plahotniuc ar avea informații compromițătoare despre Dorin Recean, de asta nu și-ar dori ca acesta să revină

„Domnul Recean nu prea ca Plahotniuc să revină. Plahotniuc, ca un om care totul fixa și înregistra, undeva, în arhiva lui, are ceva. Domnul Recean s-a eschivat de la luptă. El, fiind ministru de Interne pe timpul lui Filat, când contrabanda era dusă în regiunea transnistreană, când Filat se îmbrățișa cu Plahotniuc, Recean nu a avea nimic împotrivă. După ce PLDM s-a destrămat, Recean nu a ieșit pe baricade, nu a ieșit în piață să lupte cu noi. El s-a retras. Mai mult, după ce Plahotniuc a preluat puterea, aerau mai multe dosare care urmau să-i fie intentate lui Recean. Până la urmă dosarele nu au fost deschise. Cum au fost închise noi nu știm. Plus la toate, Recean nu aplecat din țară, a fost bine-merci cu Plahotniuc și cu modelul său de afaceri. Eu cred că Plahotniuc are informații compromițătoare cu privire la Recean despre cum s-a înțeles cu Plahotniuc să fie lăsat în pace. Aceste negocieri, directe sau indirecte, undeva au fost fixate. De aceea, nu cred că Recean vrea ca Plahotniuc să revină și să înceapă să arate filmări video din arhiva lui”, a declarat Alexandru Slusari, în cadrul unei emisiuni la RLive.

