10.000 lei pentru transport: Reacția deputaților la cererea de reducere a costurilor

Indemnizația lunară acordată deputaților pentru combustibil, destinată deplasărilor în teritoriu, a fost majorată de la 6.500 la 10.000 de lei. În același timp, Guvernul a cerut instituțiilor publice să reducă cheltuielile pentru acest tip de servicii cu aproximativ 20%.

Subiectul a fost discutat în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu” de la TV8, unde deputatul fracțiunii „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a declarat că ar fi dispus să renunțe la această indemnizație.

Parlamentarul a menționat că, de multe ori, folosește transportul public și a subliniat că suma alocată nu acoperă doar combustibilul, ci și costurile de întreținere ale mașinii personale.

„Eu circul des cu transportul public și nu este întrebarea că se renunță sau nu se renunță, pentru că nu vorbim doar de costul combustibililor în ăștia 10.000 de lei, dar mai sunt și niște costuri de întreținere a automobilului personal”, a spus Verșinin.

Acesta a adăugat că ar putea renunța inclusiv la alte beneficii oferite deputaților, precum compensațiile pentru consilieri sau chiar salariul, întrucât are venituri din sectorul privat. Totuși, el a precizat că legislația actuală nu permite un astfel de gest individual.

„Eu sunt gata să renunț, dar legislația asta nu permite. Vreți să renunț, o să renunț. Eu aș prefera să fie o decizie colectivă a tuturor deputaților”, a declarat parlamentarul.

La rândul său, deputatul PAS Dorian Istrati a afirmat că instituțiile publice au deja planuri de achiziții stabilite pentru întregul an, însă acestea pot fi ajustate în funcție de situația economică.

Potrivit lui, decizia Guvernului de a reduce anumite cheltuieli vizează în special achizițiile care nu sunt considerate prioritare.

„Ceea ce a propus și a semnat domnul prim-ministru este vorba despre renunțarea la acele achiziții care nu sunt relevante în momentul actual”, a explicat Istrati.

Deputatul a menționat că evoluțiile internaționale și creșterea prețurilor la energie și combustibil influențează aceste decizii.

Totodată, acesta a dat asigurări că și Parlamentul va analiza posibilitatea reducerii unor cheltuieli, inclusiv a achizițiilor considerate neesențiale pentru anul 2026.

„Instituția parlamentară cu siguranță va reduce costurile cheltuielilor în cadrul instituției și inclusiv achizițiile care nu sunt relevante pe anul 2026”, a declarat Istrati.