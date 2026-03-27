Un moldovean prins la vamă fără permis este cercetat penal în România

Un tânăr cu cetățenie a Republicii Moldova a fost depistat de polițiștii de frontieră români conducând un microbuz fără a deține permis de conducere. Cazul a fost înregistrat în Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

Polițiștii de frontieră români din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița – ITPF Iași efectuează cercetări în privința unui bărbat cu cetățenie a Republicii Moldova, depistat la volanul unui microbuz, deși nu deținea permis de conducere.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, cazul a avut loc în data de 25 martie, în jurul orei 18:50. Tânărul, în vârstă de 26 de ani, s-a prezentat în punctul de trecere a frontierei pentru efectuarea formalităților de control, intenționând să iasă din România la volanul unui microbuz.

În timpul verificărilor, acesta nu a putut prezenta permisul de conducere. În consecință, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare prin intermediul Centrului Comun de Contact Galați.

În urma informațiilor primite de la autoritățile statului vecin, s-a stabilit că tânărul nu deține permis de conducere.

Polițiștii de frontieră români continuă cercetările în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. La finalizarea cercetărilor urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.