Premierul Munteanu renunță la compania din Cipru pe care nu a declarat-o

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a renunțat la acțiunile pe care le deținea într-o companie din Cipru la o zi după publicarea unei investigații jurnalistice care îl viza și cu opt zile înainte de depunerea jurământului de învestire în funcție.

Alexandru Munteanu a renunțat la participația pe care o avea în compania cipriotă Tissico Limited pe 23 octombrie 2025, la o zi după apariția investigației „Sub acoperișul dictaturii nord-coreene”. Potrivit acesteia, prin participația deținută el controla 21,86% din Tissico și, indirect, aproape un sfert din compania ucraineană PJSC „VGP”, producător de hârtie cunoscut sub brandul Ruta. Valoarea participației era estimată la aproximativ un milion de euro.

Investigația arată că acțiunile deținute în Tissico Limited nu au fost incluse în declarația de avere pentru anul 2024, deși participația în compania ucraineană VGP, deținută prin intermediul firmei cipriote, apare în declarații. Aceeași participație figurează și în declarația pentru 2025, fără o mențiune despre transferul cotei din Tissico.

Potrivit datelor analizate, Tissico Limited deține integral compania ucraineană PJSC VGP, care exportă produse în peste 20 de țări. Firma a fost fondată în 2011 de o companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Ulterior, în structura acționariatului a intrat și Europe Virgin Fund L.P., fond de investiții asociat la acel moment cu Alexandru Munteanu și partenerii săi printr-o entitate din Insula Man.

Ulterior, structura acționariatului a fost reorganizată. Compania din Insulele Virgine Britanice și-a transferat participația către Merikio Trading & Investments Limited, firmă înregistrată în Cipru și controlată de omul de afaceri ucrainean Ilya Miretsky. În același timp, Europe Virgin Fund a ieșit din acționariat, cedând acțiunile către o altă entitate din Insula Man – 4i Cap Partners Limited.

În aprilie 2024, o parte din acțiuni au fost transferate către Alexandru Munteanu, în calitate de persoană fizică, și către două companii cipriote controlate de cetățeni cehi – Deleburg Investments Limited și Ledemor Industries Limited, redenumită ulterior în 4i Capital Investments Ltd.

Pe 23 octombrie 2025, cu opt zile înainte de depunerea jurământului de învestire a Guvernului, Alexandru Munteanu a cedat pachetul său de 282 de acțiuni din Tissico Limited către compania cipriotă Grominston Ltd. Firma este controlată de un cetățean ceh, însă numele acestuia nu apare în documentele analizate.

La începutul lunii ianuarie 2026, Grominston Ltd a transferat o parte din acțiuni către Merikio Trading & Investments Ltd, companie controlată de Ilya Miretsky, care este și director executiv al producătorului de hârtie Ruta.

Potrivit celor mai recente situații financiare disponibile, pentru anul 2022 compania avea active totale de peste 14,4 milioane de dolari. Aproximativ 10 milioane de dolari reprezentau participația de 100% în PJSC VGP, iar circa 4,5 milioane de dolari constituiau un împrumut acordat companiei ucrainene.

Întrebat despre tranzacție, Alexandru Munteanu nu a explicat de ce compania cipriotă și transferul acțiunilor nu apar în declarațiile sale de avere. El a menționat însă că, odată cu preluarea funcției, a decis să se retragă din consiliile de supraveghere ale companiilor și le-a comunicat partenerilor că preferă să iasă și din acționariat pentru a evita orice percepție privind un posibil conflict de interese.

Premierul a mai spus că transferurile nu sunt finalizate, deoarece partenerii sau companiile implicate nu pot răscumpăra deocamdată acțiunile, în contextul războiului, dar că situația nu reprezintă pentru el o urgență.