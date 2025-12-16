111.000 de garanții vor fi transferate furnizorilor pentru energia regenerabilă

Furnizorii de energie vor primi circa 111.000 de garanții de origine pentru electricitatea obținută din surse regenerabile. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat transferul garanțiilor necomercializate rămase în sistem.

Cele 110.948 de garanții de origine reprezintă documente electronice care atestă că energia furnizată consumatorilor provine din surse regenerabile.

Garanțiile au fost emise pentru energia produsă de producătorii eligibili mici în perioada ianuarie-iunie, conform legii pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Inițial, compania Energocom, în calitate de furnizor central, deținea garanțiile, însă după un proces de comercializare care nu a dus la valorificarea lor integrală, ANRE a decis redistribuirea garanțiilor rămase către furnizorii activi pe piața cu amănuntul.

Transferul e realizat proporțional cotelor de piață ale furnizorilor. Cele mai multe garanții – 82.273 au revenit companiei Premier Energy, urmată de FEE Nord cu 26.796 de garanții, restul fiind distribuite altor furnizori licențiați.

Potrivit ANRE, măsura are scopul de a asigura distribuția echitabile a garanțiilor, de a evita blocaje în sistem și de a promova energia regenerabilă. Totodată, regulatorul remarcă sporirea transparenței pe piața energiei și asigurarea consumatorilor cu privire la proveniența energiei furnizate.