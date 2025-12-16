România se conectează la rețeaua electrică a Europei de Vest

România va fi conectată la rețeaua electrică din vestul Europei, care va mări capacitatea de transportare a curentului în țară. Ministrul român al energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că interconectarea rețelei române cu vestul Europei este un obiectiv strategic, prin care Bucureștiul va reduce prețurile la energie și să ridice stabilitatea energetică a României.

Decizia a fost luată de Consiliul Uniunii Europene, desfășurat luni la Bruxelles. Demnitarul român a menționat că investițiile pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene, care pot ajunge la 30 de miliarde de euro până în anul 2035. România participă într-un proiect comun cu Ungaria și Austria.

Potrivit proiectului strategic aprobat de Comisia Europeană, România câștigă o capacitate de interconectare aproape dublă, de la 4.000 MW cât este în prezent și până la 7.200 MW cât este prevăzut.

Din același pachet de finanțare face parte „Coridorul Verde”, un proiect transregional care conectează Europa, prin România, la energia livrată în bandă din Azerbaidjan, cu o capacitate de 4.800 MW.