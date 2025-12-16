Avocatul lui Plahotniuc cere recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu

Unul dintre judecătorii care examinează dosarul „furtul miliardului”, Ana Cucerescu, ar putea fi recuzat. Apărarea lui Vladimir Plahotniuc a anunțat că se pregătește să depună o cerere de recuzare, după declarațiile făcute în instanță de primul martor audiat în acest dosar.

În cadrul ședinței de judecată, martora Natalia Politov-Cangaș a recunoscut existența unei conversații telefonice cu judecătoarea Ana Cucerescu, membră a completului de judecători care examinează cauza lui Vladimir Plahotniuc.

De asemenea, aceasta a menționat o tranzacție imobiliară realizată cu câțiva ani în urmă între familia sa și părinții magistratei.Ulterior ședinței, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, învinuit în acest dosar, a declarat: „Relevanța circumstanțelor pe care le-a declarat dumneaei în instanța de judecată de astăzi vor fi prezentate de către apărare la etapa cuvenită și anume la etapa de declarații de dezbatere judiciare. (…) Avem o cerere de recuzare în privința unui membru al completului de astăzi”, a menționat avocatul.

Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank, a fost audiată pe 15 decembrie, în instanță, în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Aceasta a declarat că este gata să răspundă la întrebări și a susținut că, anterior, i s-ar fi cerut să facă declarații împotriva lui Vlad Plahotniuc în schimbul scoaterii de sub urmărire penală.