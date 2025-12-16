Din vara 2026, moldovenii vor plăti TVA și taxe pentru fiecare colet

Cumpărăturile de pe marketplace-urile internaționale ar putea deveni mai scumpe, în Republica Moldova.

Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat într-un interviu pentru NM, acordat în cadrul proiectului «Есть вопросы» (nr: Avem întrebări), că autoritățile intenționează să aplice TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din străinătate, inclusiv din China.

Autoritățile propun ca pentru coletele comandate de pe platforme internaționale să fie achitat TVA în valoare de 20% din prețul produselor, o taxă vamală cuprinsă între 5% și 10%, în funcție de poziția tarifară, precum și taxa pentru ambalaj.

Gavriliță a explicat că taxe similare sunt achitate deja de antreprenorii moldoveni atunci când importă mărfuri.

„Scopul nu este să nu fie produse ieftine. Nu, noi trebuie să asigurăm cumpărătorilor acces la produse ieftine. Mulți comandă îmbrăcăminte. Și astfel și copiii, și adulții, se îmbracă mai bine, își permit mai mult. Acest lucru trebuie păstrat. Dar, în același timp, trebuie redusă concurența neloială (din cauza marketplace-urilor), de aceea accesul la produse ieftine trebuie să includă un impozit corect, pe care îl plătește businessul la import”, a spus Gavriliță.

Potrivit lui, în Moldova ajung zilnic din străinătate aproape 50 de mii de colete, iar calculele unor experți arată că, dacă ar fi aplicate taxe pentru acestea, bugetul ar putea încasa între 2 și 3 miliarde de lei. Anterior, Gavriliță estima un potențial de circa 1 miliard de lei. Autoritățile intenționează să introducă noile taxe pentru colete în vara anului 2026. Potrivit ministrului Finanțelor, înainte de aplicarea acestora, trebuie create mecanisme care să permită achitarea taxelor într-un mod cât mai „comod” pentru consumatori.

„Noi vrem ca oamenii în niciun fel să nu simtă asta. Prețul, în același timp, va deveni puțin mai corect, iar bugetul din asta nu va pierde. În rest, pentru oameni nimic nu trebuie să se schimbe. Este vorba despre faptul ca aceste taxe să fie reținute chiar de platforme la cumpărare. La noi există o anumită practică în acest sens cu companii internaționale, de exemplu, Netflix, Google și altele. Adică ele însele rețin aceste taxe și le achită. Dacă acest lucru poate fi rezolvat la fel cu coletele, de ce nu?”, a spus Gavriliță, explicând că omul care a plătit 10 lei taxă pentru o cumpărătură cu valoarea de 50 de lei nu trebuie să meargă din acest motiv la vameși.

Totodată, ministrul a admis că aceste schimbări cu greu vor influența „salvarea” businessului local, dar a reiterat că măsuri similare sunt aplicate și în alte state.