O moldoveancă, la un pas de a accede în topul celor mai bune 50 de tenismene din lume

Prestația pe care a demonstrat-o la turneul de tenis de la Limoges, Franța, încheiat duminică, a ajutat-o pe tenismena Cristina Bucșa, născută la Chișinău și supranumită cea mai bună jucătoare din istoria R. Moldova, să urce în premieră pe locul 51 în clasamentul WTA. Sportiva, care din 2015 reprezintă Spania, a câștigat turneul la dublu, alături de chinezoaica Shuai Zhang, și a ajuns până în semifinalele competiției la simplu.

Modestă, retrasă, ignorată de sponsori, purtând vestimentație ieftină procurată de ea însăși, Cristina Bucșa este probabil singura sau una dintre puținele tenismene din topul celor mai bune 100 de jucătoare din lume, pentru care succesul contează mai mult decât banii. La sfârșit de an, ea a uimit din nou, ridicându-se pentru prima dată pe poziția a 51-a în clasamentul mondial WTA.

S-a întâmplat după turneul de la Limoges, Franța, unde Cristina le-a învins fără drept de apel pe sârba Teodora Kostovic (177 WTA) cu 6-4, 6-0, pe franțuzoaica Tiphanie Lemaitre (327 WTA) cu 6-2, 6-2, pe croata Antonia Ruzic (70 WTA) cu 6-1, 6-0, dar în semifinale a pierdut în fața ucrainencei Anhelina Kalinina (127 WTA) cu 4-6, 3-6. Ulterior, Kalinina a și câștigat și finala, în fața franțuzoaciei Elsa Jacquemont (56 WTA), cu scorul de 6-3, 4-6, 7-5.

La dublu, în același turneu, perechea compusă de Cristina Bucșa și Shuai Zhang din China au câștigat competiția în fața franțuzoaicelor Elsa Jacquemont și Jessica Ponchet, cu scorul de 6-3, 6-1.

Menționăm că Cristina Bucșa este antrenată de tatăl său, fostul biatlonist moldovean Ion Bucșa. Familia părinților său locuiește în regiunea Cantabria din Spania, de când ea avea 3 ani. Cu toate acestea, Cristina a jucat câțiva ani pentru R. Moldova, iar din 2015 reprezintă statul iberic în competițiile de tenis. După turneul de la Limoges, ea ocupă poziția a 51-a în clasamentul WTA la simplu și locul 28 în clasamentul mondial de dublu.

În cariera sa, Cristina Bucșa a câștigat la simplu două turnee, iar la dublu – 15, plus medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 2024. Spre deosebire de colegele sale de circuit, ea nu se arată interesată nici de rețelele de socializare

„Rețelele sociale nu sunt pentru mine. Nu îmi place să fac multe poze și nici să îmi arăt viața altor persoane. Îmi place să fiu liberă. Nu există nimic mai bun decât libertatea. Și nici nu am nevoie de multe haine. Îmi ajung 7 tricouri, 7 perechi de pantaloni și 7 fuste. Nu e mare cheltuială”, a declarat Bucșa pentru presa spaniolă.

Până la turneul de la Limoges, Cristina Bucșa ocupa poziția a 54-a în clasamentul WTA.