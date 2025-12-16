Analistul politic Anatol Țăranu consideră că „într-o țară săracă precum Republica Moldova, salariile unor funcționari reprezintă o adevărată provocare”.

Într-un interviu la Jurnal TV, acesta a declarat că „problema inegalității salariale se dezvoltă și persistă de mult timp sub diverse guverne”.

„Așa plăteau și pe vremea lui Plahotniuc – oameni care renunțau la funcții pentru a face loc unor cifre mai convenabile. Acestea erau un fel de bonusuri, plătite în esență cu bani publici. Faptul că acestea nu proveneau oficial direct de la buget schimbă puțin. Toți banii aparțin poporului; ei sunt cei care creează bogăția din care se formează aceste fonduri”, a subliniat analistul.

Potrivit acestuia, scopul introducerii unui plafon salarial nu este atât de mult de a economisi potențial câteva milioane de lei, cât de a restabili justiția socială.

„Există ceva mult mai important decât economisirea banilor. Este vorba despre justiția socială și despre modul în care oamenii percep ceea ce se întâmplă. Imaginați-vă pe cineva care câștigă 6.000-7.000 de lei pe lună, și există mulți astfel de oameni. Când aud că în Republica Moldova există cetățeni care câștigă peste 100.000 de lei pe lună, reacția și percepția devin cu adevărat devastatoare”, a remarcat Țăranu.

El consideră că acest lucru alimentează în societate convingerea că statul nu este fondat pe principii de justiție socială.

„Oamenii cred că statul este organizat nedrept. Faptul că au fost inițiate anumite reforme în acest domeniu este un lucru bun. Dar este important ca acestea să nu fie doar de machiaj, ci să abordeze cu adevărat miezul problemei”, a declarat analistul.

În același timp, el a avertizat că, chiar și după introducerea plafonului salarial, nivelurile veniturilor în aceste structuri vor rămâne disproporționate față de câștigurile majorității cetățenilor.

„Chiar și nivelul salarial care rămâne după plafonarea salarială va fi în mod clar în conflict cu salariile standard ale marii majorități a cetățenilor moldoveni. Acest lucru trebuie luat în considerare”, a concluzionat Țăranu.