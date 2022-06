12 REȚETE de ciorbe si SUPE pentru toate gusturile

1. Ciorba de perisoare

Ingrediente

– 1 kg piept de pui

– 200 gr orez

– 1 ou

– 1 morcov

– 1 patrunjel

– 1 pastarnac

– 1/2 telina

– o ceapa

– patrunjel tocat

– smantana -500ml

– bors

– sare

Mod de preparare

Zarzavatul se taie cubulete sau se da pe razatoare, ceapa se toaca marunt, apoi se pun la fiert intr-o oala de cca 5l (nu se pune apa pana sus ca sa putem pune si perisoarele) si se lasa sa fiarba 20 de minute. Intre timp tocam pieptul de pui, amestecam cu orezul spalat si scurs bine si cu oul, se formeaza perisoare, cam cat o nuca (palma udata in apa rece cand formam perisoarele) si li se dau drumul in apa clocotita. Dupa ce au fiert (in jur de 30 de minute) punem borsul (se poate pune mai mult sau mai putin, depinde cat este de acru) si lasam sa mai fiarba 2-3 minute. Dupa ce stingem focul punem patrunjel tocat si sare. Pentru gust se drege oala cu smantana. Ciorba se fierbe la foc mic pentru ca altfel perisoarele se sfarama.

Pofta buna!

Ciorba de burta



Ingrediente Ciorba de burta

1kg de burta fiarta de vita,

1kg de smantana,

5 oua,

1 ardei,

1 telina,

1ceapa,

1 cartof,

otet, usturoi, sare.

Mod de preparare

Se fierb legumele si se paseaza, se amesteca smantana cu ouale apoi se adauga peste apa in care au fiert legumele si in care sunt legumele pasate.

Se adauga si burta taiata suvite, la sfarsit se pune sare, otet si usturoi dupa gust.

Retete de ciorbe si supe #3. Ciorba de porc



Ingrediente

-500 gr carne de purcel

-1 ceapa

-2 rosii

-2 morcovi

-1 telina

-1 pastarnac

-2-3 linguri bulion

-leustean verde

-bors dupa gust

Mod de preparare

Se taie carnea (in cazul meu am folosit oase de purcel, asta a fost dorinta baiatului meu), se spala si se pune cu apa rece pe foc. Intre timp se taie zarzavatul. Se pun rosiile in apa clocotita pentru a le curata mai usor de pielita. Se dau si ele pe razatoare. Cand incepe carnea sa fiarba, se spumeaza bine. Dupa ce terminam de spumat adaugam zarzavatul si lasam sa fiarba bine. Cand ciorbita este aproape gata se adauga sarea, bulionul si borsul. Mai lasam sa dea in cateva clocote. La sfarsit se adauga verdeata proaspata.

Ciorba de peste

Ingrediente

-2 kg.peste (crap),

-2 cepe,

-2 morcovi,

-2 radacini de pastarnac,

-o bucata de telina,

– 1 plic bors MAGGI,

-1 kg.cartofi noi,

-600 gr.smantana,

-4 oua,

-sare dupa gust,

-1 capatana de usturoi,

-50 ml.ulei,

-1 legatura de leustean verde.

Mod de preparare

-Se curata pestele, se taie bucati, se spala si se pune la fiert cu apa si sare si lasam sa traga cateva clocote apoi oprim focul, scoatem carnea din zeama si strecuram zeama pe care o punem in oala la fiert.

-Curatam ceapa, o tocam si o undim, adaugam peste ceapa toate radacinoasele tocate marunt si le undim pret de cateva minute, apoi le punem in zeama de la peste. Adaugam si cartofii curatati si taiati cubulete si fierbem totul la foc potrivit,cand sunt fierte legumele adaugam bors dupa gust, lasam sa traga cateva clocote si oprim focul.

-Intr-un vas punem ouale, usturoiul facut mujdei si smantana, le omogenizam si le turnam peste ciorba, cam la zece minute dupa ce oprim focul si amestecam usor. Presuram leustean tocat marunut. Pofta buna!

Ciorbă de văcuță

Ingrediente

1000 gr. piept de vita

2 morcovi

1 telina micuta

1ceapa

300 – 400 gr. de legume amestec mexican congelate

2 linguri de bulion

sare

2 oua (pentru dres ciorba)

leustean

bors

Mod de preparare

Se taie carnea in cubulete si se pune in apa la fiert, se ia spuma lasandu-se sa fiarba ceva timp fara legume si apoi se adauga pe rand morcovul taiat pentru ciorba, telina si ceapa. Se lasa sa fiarba putin si dupa se adauga si legumele amestec mexican. Dupa un timp se adauga si bulionul, se pune si sarea dupa gust. La final se adauga borsul fiert in prealabil separat intr-un vas, leusteanul taiat si se drege ciorba cu cele 2 oua batute bine.

Se serveste cu smantana si ardei iute, in functie de preferinta fiecaruia. Pofta buna!

Ciorba de fasole

Ingrediente

-500 gr fasole uscata

-2 morcovi

-1 ceapa

-1 telina

-3 linguri pasta de tomate

-50 ml ulei

-1 ardei gras

-1 ceapa mai mica pentru calit

-leustean verde

-sare,cimbru

Mod de preparare

Alegem fasolea si o punem la inmuiat in apa rece de seara.

Spalam ciolanul si il taiem cubulete,sau feliute sau cum doreste fiecare.Se pune la fiert intr-o oala cu apa.

Ceapa,ardeiul,morcovul si telina se taie cubulete.Cand ciolanul aproape a fiert se adauga legumele si fasolea.

Se lasa la fiert pana cand toate legumele s-au inmuiat bine.Se adauga cimbru si sare dupa gust.

Se toaca ceapa marunt si se pune la calit impreuna cu uleiul.Cand a devenit sticloasa se adauga pasta de tomate.Se mesteca bine pana se incorporeaza toata pasta.

Se adauga in oala care fierbe si se mai lasa circa 5 minute.La sfarsitul prepararii se adauga leusteanul verde.

Pofta buna!



Ciorba de pui

Ingrediente Ciorba de pui

-1 caserola de aripioare de pui, (circa 1 kg.)

-1 ceapa,

-3 morcovi,

-2 radacini de pastarnac,

-1/4 bucata telina,

-50 ml.ulei,

-1 plic bors MAGGI,

-sare dupa gust,

-600 gr.smantana,

-4 oua,

-1 kg.cartofi noi,

-o legatura de patrunjel verde.

Mod de preparare

-Se spala aripioarele, se pun la fiert, se trag doua, trei clocote si se arunca apa, se clatesc aripioarele si se pun la fiert cu apa si sare.

– Se curata ceapa, se toaca si se pune la undit, cand devine translucida se adauga toate radacinoasele tocate marunut si se undesc pret de cateva minute, dupa care se adauga in oala in care am pus aripioarele la foc. Adaugam si cartofii taiati cubulete si lasam sa fiarba la foc potrivit. Cand sunt fierte adaugam plicul de bors MAGGI dupa gust si preferinte, sare dupa gust si lasam sa traga cateva clocote, apoi oprim focul si presuram patrunjel tocat marunt.

-Punem ouale peste smantana, le omogenizam si la un interval de cam 10 minute de la oprirea focului adaugam smantana, amestecam usor. Pofta buna!

Ciorba de legume

Ingrediente

2cepe,

3 cartofi,

2 ardei,

1 telina,

1 pastarnac,

1 morcov,

3 rosii,

pastai,

bors,

paste,

sare,

leustean.

Mod de preparare

Se pun legumele la fiert in apa taiate marunt, se adauga borsul, pastele apoi sare dupa gust.

Se mai fierbe 5 minute; se ia de pe foc si se pune leusteanul verde tocat marunt.

Supa crema de legume si ardei copt

Ingrediente

(pentru 2 portii)

2 cartofi mari,

un morcov,

un pastarnac,

o radacina de patrunjel,

cateva fire de patrunjel verde,

un catel de usturoi,

sare,

piper dupa gust,

un strop de ulei de masline

2 ardei kapia copti si curatati de samburi si pielita

Mod de preparare

Se curata cartofii, se spala si se taie in cubulete, morcovul, pastarnacul si radacina de patrunjel se curata de coaja, se spala si se taie rondele, usturoiul se curata si se feliaza, se acopera cu apa si se pune sa fiarba bine cu un praf de sare si un strop de ulei de masline.

Se scurg si se separa zarzavatul de supa. In cana unde avem zarzavatul fiert adaugam si fasiile de ardei copt, dam la blender pana se obtine un piure fin pe care il subtiem la consistenta unei supe creme cu supa oprita. Se adauga si un praf de piper daca se doreste. Se serveste cu crutoane.

Pofta buna!

Supa crema de ciuperci

Ingrediente

400 gr ciuperci brune

un morcov

2 cepe

o buc telina

2 cartofi

1 l supa de legume (sau apa)

50 gr margarina (sau unt)

2 lg ulei de masline

crutoane de paine

sare

piper

usturoi

Mod de preparare

Ceapa tocata marunt se pune la calit in margarina (unt) apoi adaugam rondelele de morcov si telina taiata felii. Dupa 5 min adaugam ciupercile taiate lame si calim in continuare cam 10 min. Adaugam supa de legume si lasam sa fiarba la foc potrivit. Punem si cubuletele de cartofi, mai completam cu supa daca este nevoie si lasam la fiert pana ce toate legumele s-au inmuiat bine. Condimentam cu sare si piper dupa gust si dam deoparte sa se racoreasca putin. Se pune in blender si se formeaza crema. Daca este prea multa zeama mai oprim inainte de a trece-o prin blender.

Se serveste in boluri insotita de cipsuri din ciuperci un pic de ulei de masline fulgi de ardei iute si crutoane de paine cu usturoi.

Pofta buna!

Ciorba a la Grec

Ingrediente

-2 bucati piept de pui (cam1,8 kg.),

-3 cepe mici,

-2 morcovi,

-1 radacina pastarnac,

-2 radacini patrunjel,

-o bucata telina,

-1 legatura leustean verde,

-2 linguri orez,

-1 lamaie,

-1 lingura Maggi secretul gustului intensavor cu gust de legume,

-1 lingura bors maggic,

-200 ml lapte dulce,

-500 gr.smantana,

-sare dupa gust,

-4 oua,

-2 capatane de usturoi.

Mod de preparare

-Se spala carnea si se pune la fiert cu o capatana de usturoi, se lasa sa traga cateva clocote, se arunca apa, se clateste carnea, se taie cubulete mici si se pune in alta oala cu apa rece.

-Legumele se curata si se pun la fiert cu apa si putina sare, cand sunt fierte se paseaza si se pun peste carnea taiata. Se trag cateva clocote si se adauga zeama de lamaie, maggi secretul gustului si o lingura de bors maggic pentru un gust si o savoare placuta, orezul si se lasa la fiert, cam asa cat sa traga cateva clocote, apoi oprim focul

-Se curata o capatana de usturoi, se toaca marunt si se face mujdei, peste usturoi se adauga laptele, smantana si ouale si se mixeaza bine. Turnam compozitia peste ciorba, amestecam usor si presuram leustean verde tocat marunt.

De preferat sa adaugam smantana abia dupa vreo 5 minute dupa ce oprim focul, asa nu riscam sa se taie smantana.

Supa de rosii cu galuste

Ingrediente

– 500 gr rosii

– 2 cutii rosii decojite

– 1 ceapa

– 1 morcov

– 1 telina

– 1 ceasca de gris

– 3 oua

– 3 linguri ulei

– piper,sare

– leustean verde

Mod de preparare

Oparim rosiile cateva minute sa le putem curata pielitele. Le taiem cubulete.

Taiem morcovii, telina si ceapa cubulete.

Se pun morcovii, telina si ceapa la calit. Apoi adaugam rosiile si rosiile din cutie.

Punem circa 4 litri de apa si lasam sa fiarba bine zarzavatul.

Intre timp facem galustele. Se separa albusul de galbenus. Se bate albusul bine cu un praf de sare. Cand a devenit pufos se adauga galbenusul, apoi grisul in ploaie. Se condimenteaza cu piper.

Cand s-a fiert bine zarzavatul, dam oala de pe foc. Strecuram supa. Zarzavatul rezultat se paseaza printr-o strecuratoate sau se mixeaza la blender pana devine o pasta.

Se pune din oala pe foc si se adauga zarzavatul pasat.

Se fac cu lingura galusti care se pun in supa. Se lasa sa fiarba bine grisul.

La sfarsit se adauga leusteanul verde.

Pofta buna!