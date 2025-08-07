Bulgac: PAS are o echipă tânără, dar incompetentă și rău intenționată

Consilierul primarului Capitalei Ion Ceban, Ion Bulgac, critică actuala guvernare și afirmă că mulți dintre reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au ajuns în funcții de ministru sau deputat fără a avea vreo experiență profesională concretă.

În cadrul emisiunii „Gonța Media”, Bulgac a declarat că PAS promovează oameni care „au început viața profesională direct în funcții de conducere” și care „nu au trecut prin munca reală”.

„Aproape toți cei din PAS, care ne conduc de patru ani, au avut ca prim loc de muncă funcția de ministru sau deputat, iar asta se vede în acțiunile lor”, a spus consilierul.

Potrivit lui, mulți din actualii deputați PAS, precum Radu Marian, Dan Perciun sau Dumitru Alaiba, „au venit din ONG-uri și n-au cunoscut realitatea vieții practice”.

Ion Bulgac a subliniat că experiența personală în educație, antreprenoriat și administrație îl diferențiază de generația de politicieni „crescuți în teorie”.

„Am predat ca profesor, am construit o afacere și am trecut personal prin toate procedurile despre care ei doar vorbesc – de la scrierea și respingerea proiectelor până la implementare și negociere”, spune Bulgac.

Totodată, consilierul primarului a declarat că tinerețea nu este un dezavantaj, atâta timp cât este dublată de competență și înțelegerea realităților moderne

„Nu aș lega competența de vârstă. Dar politica este un sport de echipă, iar echipa PAS votează legi pe care nu le înțelege. 80 de legi într-o zi – e exemplul perfect al unui aparat eficient, dar periculos”, explică Bulgac.

Consilierul susține că este esențial ca în organele reprezentative, fie în Parlament, fie în Consiliile locale, să ajungă persoane tinere, dar și competente, „care pot face față realității și nu doar să o comenteze din birouri sau din studiouri”.