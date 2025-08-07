Cine se ascunde în spatele paginii de Facebook „Moldova Stat Liber”!? 15.500 de euro folosiți de regim pentru a ataca opoziția

Într-o perioadă de doar două luni, pagina de Facebook „Moldova Stat Liber” a cheltuit peste 15.500 de euro pe sponsorizări – o sumă uriașă pentru o „inițiativă civică” fără chip și fără asumare oficială.

Creată pe 7 august 2024, pagina a început rapid să inunde rețelele sociale cu postări extrem de critice, deseori chiar agresive, împotriva tuturor politicienilor, cu o singură excepție notabilă: reprezentanții partidului de guvernământ PAS. Coincidență? Puțin probabil.

Deși campaniile plătite sunt vizibil orientate spre decredibilizarea opoziției – fie că vorbim de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul Șansă, independenta Olesea Stamate sau AUR – PAS este constant menajat sau chiar subtil favorizat. Nu există nicio postare critică, nicio întrebare incomodă, nicio aluzie la gafele, derapajele sau scandalurile care au marcat guvernarea în ultimii ani.

În mod previzibil, PAS va nega orice legătură cu această pagină. Se va spune, probabil, că este o inițiativă independentă, civică, poate „o manifestare a spiritului pro-european al cetățenilor”. Însă, atunci când o pagină anonimă toarnă mii de euro în publicitate politică, promovează doar o singură direcție și împarte lovituri doar într-o singură parte a ringului, legitimitatea morală a democrației este grav afectată.

Cine plătește pentru această propagandă? Cine redactează mesajele și alege țintele? Și, mai ales, de ce se ascund?

Până când autorii reali ai acestei campanii nu ies la lumină, rămânem cu o singură concluzie: „Moldova Stat Liber” nu este despre libertate, ci despre manipulare. O manipulare scumpă, tăcută și, aparent, convenabilă doar pentru unii.