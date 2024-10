RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță rezultate record la zece luni de la implementare. În luna septembrie, consumatorii au returnat 453 de milioane de ambalaje, atingând astfel o rată lunară de colectare de peste 81%.

Sistemul de Garanție-Returnare a evoluat considerabil de la o lună la alta, rezultatele din luna septembrie depășind recordul anterior din luna august, când rata de colectare a fost de 78%. În total, 2,32 miliarde de ambalaje au fost returnate din decembrie 2023 până în septembrie 2024. Din momentul implementării sistemului în România și până acum, aproximativ 144.000 de tone de ambalaje au fost predate de RetuRO către reciclatori, asigurând reintegrarea materialelor în circuitul economic pentru fabricarea de noi ambalaje, conform principiului bottle-to-bottle.

„Rezultatele remarcabile obținute de SGR într-un timp atât de scurt reflectă nu doar necesitatea acestui sistem, ci și creșterea încrederii românilor, care consideră sistemul un partener în eforturile de reducere a deșeurilor și de promovare a reciclării. Succesul implementării Sistemului de Garanție-Returnare în România se datorează în mare măsură unui cadru legislativ solid care a facilitat mobilizarea și cooperarea tuturor actorilor implicați – de la autorități, producători, marii retaileri și până la mici comercianți și consumatori. Fără un cadru legislativ clar și fără obligațiile prevăzute de lege, este puțin probabil ca adoptarea acestui sistem să fi fost la fel de rapidă și de extinsă. În egală măsură, sprijinul din partea actualului guvern, care a înțeles importanța acestui proiect pentru viitorul sustenabilității în România, a fost esențial în etapa de implementare a Sistemului de Garanție-Returnare, prin deschiderea de a analiza și discuta propunerile de adaptare a cadrului legislativ pentru a asigura o mai bună funcționare a sistemului, astfel încât acesta să răspundă cât mai bine așteptărilor și nevoilor tuturor părților implicate. Acest exemplu subliniază rolul fundamental al reglementării în catalizarea schimbărilor pozitive pe piață ”, declară Gemma Webb, CEO și Președinte al Directoratului RetuRO. Pentru a asigura buna funcționare a SGR în România, RetuRO a dezvoltat o infrastructură extinsă, cu șapte centre regionale de numărare și sortare deja operaționale, situate în județele Prahova (Ariceștii Rahtivani), Dolj (Almăj), Bacău (Nicolae Bălcescu), Brașov, Cluj (Bonțida), Ilfov (Otopeni) și Timiș (Giarmata). Acestea, alături de centrele gestionate în parteneriat cu alți operatori la nivel național, permit procesarea a peste 7 miliarde de ambalaje pe an. Totodată, prin extinderea infrastructurii, RetuRO a creat peste 800 de locuri de muncă verzi, consolidând impactul său social și economic.

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. (www.returosgr.ro) este o companie ce funcționează pe principiul not for profit – ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR. Compania a fost creată de un consorțiu de trei acționari privați: Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și un acționar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%). RetuRO , administratorul SGR, funcționează cu finanțare exclusiv privată și are rolul de a asigura transparența asupra cantităților de ambalaje pentru băuturi puse pe piață și returnate de consumatori, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, prin gestionarea responsabilă a deșeurilor de ambalaje, în vederea atingerii țintelor de reciclare impuse României de către Uniunea Europeană.

