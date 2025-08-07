Firmă asociată cu Șor, propusă de Moscova ca intermediar în plata gazului pentru Tiraspol

Planul era ca FAVNIR să transfere banii către compania maghiară MET pentru furnizarea gazului, dar autoritățile de la Chișinău au intervenit rapid și au cerut excluderea companiei din acest lanț financiar.

Deși oficial numele lui Ilan Șor nu figurează în structura companiei, aceasta este totuși, controlată de acesta. Compania are două sedii – unul în Kârgâzstan și altul în Dubai. Aceste adrese sunt singurele date de contact disponibile public. Pe site-ul propriu, FAVNIR pretinde un volum de afaceri de peste 2 miliarde de dolari pe lună și se prezintă ca fiind un jucător cheie pe piața comerțului en-gros în Asia și Orientul Mijlociu.

Totuși, domeniul favnirtrade.com a fost înregistrat pe 18 octombrie 2024, pe numele lui Darwin Albert din orașul Cesarea (Israel). Este asociat cu un număr de telefon din Israel și o adresă de e-mail pe platforma criptată Tutanota. IP-ul site-ului duce la alte două resurse: ilan-shor.com – site-ul oficial al lui Ilan Șor, talas-gm.com – companie legată de gruparea sa.