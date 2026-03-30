„- 400 de lei. – 400 de mii? – De lei de-ai lor”. Înregistrări din dosarul mitei cu fiul unui fost procuror reținut în flagrant

Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat mai multe înregistrări audio din dosarul mitei de 400 de mii de dolari pentru trafic de influență.

„- Eu te înțeleg, brat.

– De departe aici nu e vorba de 400.

– Da, da, da, am înțeles. Nu, hai. Eu le transmit și îți zic.

– Vezi, mai vorbește, dar stai că nu înțeleg: 400 000 de … nu de ale noastre?

– Nu, nu, nu! De celelalte”, se aude din înregistrări.

Astăzi, 30 martie, oamenii legii au reținut o persoană suspectată de trafic de influență. Aceasta ar fi pretins 400.000 dolari pentru a obține o decizie favorabilă într-un dosar penal.

Ar fi vorba despre Daniel Plugaru, fiul fostului procuror Victor Plugaru.