Banca Națională a Moldovei cumpără lenjerie de pat și perdele de 80.000 de lei din bani publici

Banca Națională a Moldovei a lansat o licitație pentru achiziționarea de lenjerie de pat pentru două persoane, confecționată integral din bumbac. Valoarea totală a achiziției, care include și fețe de masă, șervețele, perdele și perne, este de 80.083 de lei.

Caietul de sarcini publicat de instituție impune cerințe detaliate privind calitatea materialului. Firul de bumbac trebuie prelucrat prin tehnologia RANFORCE sau una similară, care îi conferă „o structură densă, netedă și o rezistență sporită”. Documentul mai precizează că textura trebuie să fie mată, plăcută la atingere și respirabilă, „ideală pentru utilizare pe termen lung”.

BNM nu a explicat public destinația acestor bunuri și nici legătura lor cu atribuțiile instituției de reglementare a sistemului bancar.