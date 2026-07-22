Ignatiev a refuzat să vină la Chișinău pentru discuții cu Chiveri

Reprezentantul politic al Tiraspolului, Vitalii Ignatiev, a refuzat să vină la Chișinău pentru discuții cu vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Așa-numitul ministru de externe din regiunea transnistreană ar fi invocat „motive de securitate”.

Despre acest lucru a anunțat Valeriu Chiveri, după ședința de astăzi, 22 iulie, a Guvernului.

„Noi am invitat reprezentantul politic de la Tiraspol pentru o nouă rundă de comunicare, că nu putem numi acest lucru negocieri, „1+1” la Chișinău. Ne-am propus să informăm colegii de la Tiraspol despre aplicarea și implementarea Fondului de convergență si a deciziilor cu privire la TVA și accize. Astfel, se creează condiții mai favorabile pentru activitatea agenților economici din stânga Nistrului.

Am primit un refuz, în care se vorbește că acest subiect nu este parte a agendei de negocieri. Mai mult ca atât, reprezentantul politic de la Tirapsol a refuzat să vină la Chișinău invocând motive false de securitate. Putem spune acest lucru prin faptul că mai mulți reprezentanți din stânga Nistrului vizitează cu regularitate Chișinăul, malul drept, și nu au nicio problemă de securitate”, a declarat Valeriu Chiveri.

În această situație, Chișinăul îi invită pe cei de la Tiraspol din nou la discuții, iar de această dată cu schimbarea locației.

„Chiar astăzi am reiterat invitația noastră pentru a organiza următoarea rundă în format „1+1” la Chișinău. Alternativ, am mai propus una din localitățile din stânga Nistrului: Râbnița, Dubăsari sau Grigoriopol”, a mai menționat Chiveri.

Amintim că, oficialii de la Chișinău i-au invitat pe reprezentanții de la Tiraspol la o nouă rundă de discuții în formatul „1+1” pentru sfârșitul lunii iulie.