Deputatul Berlinschii, despre scumpirea gazelor: Impactul este enorm pentru cei cu salarii mici

Deputatul Partidului Nostru Alexandr Berlinschii solicită explicații privind calculele prezentate de Energocom pentru majorarea tarifului la gazele naturale. Parlamentarul invocă diferența dintre costul gazelor indicat în solicitare și cotațiile medii europene, dar și cheltuielile companiei pentru închirierea noului sediu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul N4.

Berlinschii susține că o eventuală scumpire a gazelor îi va afecta în special pe cetățenii cu venituri reduse. Potrivit acestuia, o creștere a facturii de la 1.000 la 1.500 de lei ar fi resimțită diferit de o persoană care câștigă peste 100.000 de lei lunar și de una cu un salariu de 5.000–6.000 de lei.

Deputatul afirmă că există o diferență semnificativă între prețul gazelor prezentat de ANRE și cotațiile medii înregistrate pe bursele europene.

Potrivit datelor invocate de el, în calculele prezentate figurează un preț de aproximativ 623 de euro pentru o mie de metri cubi de gaze. În același timp, Berlinschii susține că media cotațiilor europene din perioada decembrie 2025–iunie 2026 ar fi fost de aproximativ 450–452 de euro pentru aceeași cantitate.

Parlamentarul cere Energocom să explice din ce este formată diferența de circa 170 de euro pentru o mie de metri cubi și cum a fost calculat prețul inclus în solicitarea privind ajustarea tarifului.

Berlinschii s-a referit și la declarațiile făcute anterior de Energocom despre achiziționarea, în toamna anului trecut, a aproximativ 47% din necesarul de gaze naturale al Republicii Moldova.

Deputatul solicită precizări privind cantitatea deja consumată din volumul respectiv și necesitatea unor noi achiziții care ar putea influența tariful solicitat.

Totodată, parlamentarul a ridicat semne de întrebare în privința cheltuielilor Energocom pentru noul sediu de pe strada Ion Creangă din Chișinău.

Potrivit informațiilor prezentate de Berlinschii, compania achită anual aproximativ 5,2 milioane de lei pentru chirie. ANRE ar fi acceptat anterior includerea în tarif a unei sume de 4,4 milioane de lei pentru această cheltuială.

Deputatul afirmă că rămâne o diferență de aproximativ 800.000 de lei și cere să se stabilească dacă aceasta se regăsește în actuala solicitare de majorare a tarifului.

Berlinschii susține și că Partidul Nostru nu a identificat pe platforma MTender informații despre procedura prin care a fost închiriat sediul.

În opinia parlamentarului, Energocom, fiind o companie de stat, trebuie să asigure transparența procedurilor de achiziție și a cheltuielilor care ar putea fi incluse ulterior în tarifele achitate de consumatori.