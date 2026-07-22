Mitropolia Basarabiei și Ambasada României își consolidează parteneriatul

Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon-Țurcanu, a avut o întrevedere cu noul mitropolit al Basarabiei, ÎPS Antonie.

Părțile au stabilit de comun acord necesitatea unei cooperări strânse și orientate spre rezultate tangibile între Ambasada României și Mitropolia Basarabiei, pentru dinamizarea activităților pastorale și sociale în beneficiul tuturor comunităţilor de pe acest mal al Prutului.

„Misiunea ÎPS Antonie nu va fi una ușoară, însa am dat asigurări de tot sprijinul meu ți al colectivului misiunii și am exprimat încrederea că împreună cu autoritățile proeuropene de la Chișinău vom reuși să reparăm nedreptățile istorice”, a declarat Cristian Leon-Țurcanu.

Potrivit Mitropoliei Basarabiei, discuțiile s-au concentrat asupra dezvoltării unor noi direcții de cooperare în domenii precum educația, cultura, patrimoniu, activități social-filantropice și susținerea comunităților românești dintre Prut și Nistru.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Antonie a adresat mulțumiri diplomatului român pentru relația apropiată pe care Ambasada României în Republica Moldova a cultivat-o, de-a lungul anilor, cu Mitropolia Basarabiei, apreciind sprijinul constant oferit proiectelor ecleziale, culturale și educaționale desfășurate sub egida Bisericii Ortodoxe Române.