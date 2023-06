5 plante care răcoresc casa. Nu vei mai avea nevoie de aer condiționat

1. Aloe vera

Planta este binecunoscuta pentru proprietatile sale vindecatoare. Insa stiai ca ajuta la scaderea temperaturii din camera in timpul noptilor calduroase de vara? In plus, Aloe vera filtreaza aerul din camera si anihileaza toxine precum formaldehidele.

2. Palmier Areca

Palmierul Areca are efect de umidificare si curate aerul de toxine si bioxid de carbon. Alege un copac cu tulpina mai groasa pentru ca sunt mai usor de intretinut.

3. Limba soacrei

Aceasta planta ajuta la racorirea aerului din camera si confera mult oxigen.

4. Feriga de Boston

Feriga de Boston nu are numai rol decorativ. Feriga actioneaza ca filtru de aer si ca umidificator. Este excelenta pentru a anihila formaldehidele.

5. Ficus

Ficusul confera mult oxigen si te scapa de toxinele din aer. Este usor de intretinut, ii trebuie numai mult soare.

