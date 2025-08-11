Nicușor Dan, de mână cu Maia Sandu prin toată Moldova: Au mâncat o zeamă la Călărași

Maia Sandu se plimbă de mână cu Nicușor Dan prin toată Moldova. Au ajuns și la Călărași. Duminică, președintele României a participat la Festivalul Zemii organizat în satul Sipoteni din raionul Călărași. Vizita privată cu iz electoral are ca scop salvarea imaginii partidului de guvernământ PAS, aflat într-o situație dezastruoasă în pragul alegerilor parlamentare, după ce patru au dormit în Parlament.

Festivalul Zemii, dedicat celebrării supei tradiționale moldovenești, ajuns la cea de IX-a ediție, este organizat într-un cadru natural pitoresc și face parte dintr-un proiect finanțat de Ministerul Culturii, cu scopul valorificării patrimoniului gastronomic local și creării unei atmosfere festive pentru toate vârstele.

Sâmbătă, 9 august, șeful statului român și președintele Republicii Moldova au participat și la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.