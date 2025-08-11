Explozie lângă casa unui primar în plină vizită oficială la Chișinău

O noapte tensionată în Stăuceni, la periferia Chișinăului, unde un atac cu bombă a zguduit liniștea în jurul orei 02:00. Un dispozitiv exploziv a fost aruncat și detonat în apropierea locuinței primarului Alexandru Vornicu, incident surprins de camerele de supraveghere din zonă. Momentul a generat alarmă în comunitate și a declanșat o investigație amplă a poliției, care încă nu a identificat făptașii.

Atacul a coincis cu vizita lui Nicușor Dan, președintele României, aflat în Republica Moldova pentru un eveniment la Orheiul Vechi, alături de președinta Maia Sandu. Incidentul adaugă tensiune suplimentară într-un context politic și social deja marcat de instabilitate și amenințări.

Autoritățile locale tratează cazul cu maximă seriozitate, iar poliția și serviciile de securitate au intensificat măsurile de protecție și anchetă. Scopul este de a asigura siguranța reprezentanților publici și a cetățenilor, dar și de a descuraja orice tentativă de intimidare prin violență.

Detonarea armei improvizate în apropierea unui oficial local este o premieră recentă în zona Chișinăului, iar investigația urmează să stabilească motivațiile și eventualele conexiuni politice sau infracționale. Comunitatea rămâne în alertă, iar apelurile la calm și dialog politic sunt mai necesare ca oricând.

Incidentul subliniază fragilitatea situației de securitate în Republica Moldova, într-o perioadă cu multiple provocări interne și externe. Evenimentul este monitorizat cu atenție atât de autoritățile moldovenești, cât și de partenerii internaționali.