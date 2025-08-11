Financial Times: Zelenski se teme că va fi vândut de Trump lui Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost „alarmat” de decizia președintelui american Donald Trump de a organiza o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska fără a invita reprezentanți ai Kievului, a relatat Financial Times, citând surse apropiate liderului ucrainean.

Perspectiva ca Trump și Putin să discute despre conflictul militar în spatele ușilor închise a provocat „profundă îngrijorare” la Kiev. Zelenski, care a purtat astăzi mai multe convorbiri telefonice cu lideri europeni, a încercat să creeze o poziție unitară împotriva oricăror „înțelegeri din culise” care afectează integritatea teritorială a Ucrainei, au declarat sursele.

Partea ucraineană este îngrijorată în principal de faptul că Trump ar putea încerca să rezolve rapid conflictul prin acceptarea poziției părții ruse în problema Crimeei, a regiunilor DPR, LPR, Zaporojie și Herson, scrie FT. Potrivit sursei ziarului, Zelenski și consilierii săi intenționează să-l convingă pe Trump să adopte o abordare „mai rațională” față de cerințele lui Putin.