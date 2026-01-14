Danemarca trimite trupe în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite

Ministerul danez al Apărării a anunţat miercuri sporirea prezenţei militare în Groenlanda şi efectuarea unor exerciţii militare în colaborare cu aliaţi din NATO în zona acestei insule arctice pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să o anexeze

„Armata desfăşoară încă de astăzi capacităţi şi unităţi în cadrul unor exerciţii, ceea ce se va traduce în perioada următoare într-o prezenţă militară sporită în Groenlanda şi în proximitatea acesteia, în ceea ce priveşte avioanele, navele şi trupele, inclusiv cele ale aliaţilor NATO”, a transmis Ministerul danez al Apărării într-un comunicat, citat de The Hill.

„Obiectivul este exersarea capacităţii de operare în condiţiile speciale ale Arcticii şi consolidarea prezenţei Alianţei în Arctica, în folosul securităţii atât europene, cât şi transatlantice”, se arată în comunicatul semnat de ministrul danez al apărării Troels Lund Poulsen.

„Securitatea în Arctica este de o importanţă fundamentală pentru Regatul Danemarcei şi pentru aliaţii noştri şi de aceea este important să ne consolidăm în continuare capacitatea de a opera în regiune, împreună cu aliaţii noştri”, mai menţionează ministrul danez.

El a precizat că în săptămânile următoare Danemarca şi aliaţii săi „arctici şi europeni” vor stabili forma concretă de sporire a capacităţii şi activităţii militare în zonă.

Televiziunea publică daneză DR a transmis miercuri mai devreme că un comando avansat al armatei daneze a fost trimis în Groenlanda pentru a pregăti desfăşurarea unor efective militare suplimentare acolo.

Ministrul danez al apărării a reafirmat marţi că ţara sa este pregătită să-şi suplimenteze prezenţa militară în regiunea arctică, după ce Statele Unite au reproşat Danemarcei că neglijează apărarea acestei regiuni în faţa presupusei prezenţe a navelor militare ruse şi chineze în zonă, deşi inclusiv Washingtonul şi-a redus propria prezenţă în Groenlanda, unde menţine o bază în nordul insulei.

Mai multe ţări europene, în frunte cu Regatul Unit şi Germania, au anunţat săptămâna aceasta că iau în considerare posibilitatea ca NATO să îşi sporească prezenţa în Groenlanda, pentru a-i arăta lui Trump că iau în serios securitatea regiunii arctice în faţa Rusiei şi Chinei.

Dar preşedintele american susţine că SUA trebuie să preia Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe poziţii strategice pe această insulă arctică bogată în resurse minerale. Trump mai susţine că prezenţa militară americană stabilită acolo încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă. Atât guvernul local din Groenlanda, cât şi cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, însă Trump nu a exclus preluarea ei prin forţă.

Aceasta ar însemna însă sfârşitul NATO, a avertizat săptămâna trecută şefa guvernului danez, Mette Frederiksen. „Dacă Statele Unite decid să atace o altă ţară NATO, atunci totul se va sfârşi, iar aceasta include NATO şi implicit securitatea postbelică”, a remarcat ea.

Danemarca încearcă în acest timp să joace cartea diplomaţiei. Ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen şi omologul său groenlandez Vivian Motzfeldt se întâlnesc miercuri la Casa Albă cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu vicepreşedintele american JD Vance.

Mesajul lui Trump, înaintea negocierilor de la Casa Albă

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că controlul SUA asupra Groenlandei este „vital” pentru sistemul său de apărare aeriană și antirachetă Golden Dome (Domul de Aur).

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale. Este vital pentru Golden Dome pe care o construim”, a scris Trump pe Truth Social, care a promis că va prelua insula arctică de la aliatul său, Danemarca.

„NATO devine mult mai formidabilă și mai eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE. Orice mai puțin de atât este inacceptabil.”

Postarea lui Trump a venit dimineața devreme, într-o zi în care diplomați danezi și groenlandezi de rang înalt urmează să meargă la Casa Albă pentru discuții despre Groenlanda cu vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Cu câteva ore înainte de începerea întâlnirii, ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a încercat să atenueze îngrijorările SUA cu privire la securitatea din Groenlanda, declarând pentru AFP că Danemarca își sporește prezența militară acolo și este în discuții cu aliații privind „o prezență sporită a NATO în Arctica”.

Trump, la rândul său, a declarat că NATO „ar trebui să fie în frunte” în construirea sistemului de apărare antirachetă multistrat.

„DACĂ NU FACEM ASTA, RUSIA SAU CHINA VA FACE ASTA, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA!”, a scris Trump.