72 de elevi, premiați la Olimpiada Republicană la franceză și germană

Photo of Timpul.md Timpul.md7 martie 2026
72 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la limbile străine – limba franceză și limba germană. Competiția s-a desfășurat în perioada 4–6 martie, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău, reunind 225 de elevi din întreaga țară, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Premianții ediției din acest an sunt elevi ai unor instituții de învățământ din raioanele și municipiile: Bălți, Cahul, Călărași, Chișinău, Cimișlia, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Sîngerei, Soroca, Strășeni, Telenești, Ungheni și UTA Găgăuzia.

Listele premianților Olimpiadei Republicane la Limbile străine 2026, pot fi accesate mai jos:

ol26_lstr_franceza.pdf

ol26_lstr_franceza_bilingvi_premianti.pdf

ol26_lstr_germana_premianti.pdf 

Elevilor claselor a IX-a și a XII-a, deținători ai diplomelor de gradul I, II și III în cadrul olimpiadelor republicane la disciplinele școlare desfășurate în anul absolvirii, li se poate acorda nota „10” (zece), din oficiu, la proba de examen la aceeași disciplină, în cadrul examenelor naționale de absolvire din învățământul general.

