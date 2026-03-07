ANI verifică averea unui consilier din Ialoveni: Achiziții mari, venituri modeste

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința lui Egor Vîrlan, consilier local în cadrul Consiliului local Dănceni, raionul Ialoveni, după ce au fost semnalate posibile discrepanțe între veniturile declarate și bunurile achiziționate în ultimii ani.

Potrivit procesului-verbal de inițiere a controlului, în cadrul ANI a fost înregistrată o sesizare privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către alesul local.

Conform informațiilor analizate de inspectori, din declarațiile de avere depuse pentru perioada 2018-2024 reies mai multe modificări patrimoniale semnificative, în condițiile în care veniturile oficiale declarate de consilier sunt relativ modeste.

De exemplu, potrivit declarației de avere pentru anul 2021, Egor Vîrlan a achiziționat trei terenuri în valoare totală de aproximativ 23.300 de euro, precum și un automobil Mercedes E, fabricat în 2017, declarat la prețul de 10.000 de euro. În același timp, veniturile oficiale declarate pentru acel an au fost de aproximativ 161.000 de lei.

De asemenea, în declarațiile pentru anii 2023 și 2024 apare un apartament dobândit încă în anul 2018, cu o valoare declarată de 300.000 de lei, bun care nu ar fi fost indicat în declarațiile depuse în perioada 2018-2022. Tot în 2018, consilierul ar fi dobândit un automobil Mercedes fabricat în 2014, evaluat la 98.000 de lei, în condițiile în care veniturile declarate pentru acel an au fost de aproximativ 97.954 de lei.

Datele din registrele cadastrale arată că, în perioada în care a avut statut de subiect al declarării, Egor Vîrlan și soția sa au cumpărat și vândut mai multe bunuri imobile. În anul 2021, aceștia au dobândit mai multe terenuri agricole și construcții destinate plantațiilor perene, la un preț total declarat de 23.000 de euro.

Totodată, în ultimii ani familia ar fi investit și în bunuri imobile aflate în construcție. În 2024 au fost achiziționate două bunuri viitoare, cu suprafețe de aproximativ 19,6 și 58,2 metri pătrați, la prețuri contractuale de 15.000 de euro și, respectiv, 68.676 de euro. În anul 2025, au fost contractate alte două bunuri imobile viitoare.

Pe lângă tranzacțiile imobiliare, inspectorii ANI au constatat că familia Vîrlan a deținut și mai multe automobile, inclusiv modele Mercedes, Ford și Toyota. Printre acestea se numără un Mercedes E200 fabricat în 2017, achiziționat în 2021, un Ford Fiesta fabricat în 2009 și un Toyota Yaris cumpărat în 2024 pentru 170.000 de lei. În 2025 a fost dobândit și un automobil Toyota Camry fabricat în 2019.

În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a solicitat explicații consilierului local cu privire la omisiunile din declarațiile de avere și la sursele financiare care au stat la baza achizițiilor. În răspunsul transmis ANI, Egor Vîrlan a menționat că unele omisiuni din declarațiile depuse în perioada 2019-2021 s-ar datora faptului că documentele erau completate și depuse de secretara consiliului sătesc.

Totodată, acesta a prezentat contractele de vânzare-cumpărare pentru bunurile indicate. Inspectorii au solicitat informații suplimentare și de la compania „Braus Imobiliare” SRL privind plățile efectuate pentru unele imobile aflate în construcție.

În urma analizei preliminare a datelor acumulate, inspectorul de integritate a constatat posibile discrepanțe între veniturile declarate, cheltuielile efectuate și averea dobândită. În aceste condiții, ANI a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale pentru a verifica dacă bunurile au fost achiziționate din surse financiare justificate.