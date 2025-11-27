Renato Usatîi, va propune modificarea regulamentului Parlamentului pentru eficientizarea activității deputaților

Deputatul Renato Usatîi, președintele Fracțiunii „Partidul Nostru”, va propune modificarea regulamentului Parlamentului pentru a crește eficiența ședințelor legislative. Potrivit acestuia, ședințele durează în prezent până la 10 ore având pe ordinea de zi doar câteva subiecte, iar un număr mare de deputați mimează dezbateri, fără a aduce expertiza necesară pe subiectele discutate.

„Cred că ar trebui să se dea cuvântul doar persoanelor specializate pe domeniul respectiv. De exemplu, când se discută o lege din domeniul agriculturii, să vorbească, de exemplu, domnul Ivanov, expert în agricultură, nu domnul Berlinschi, care este jurist și are expertiza în alt domeniu”, a declarat Renato Usatîi.

El a subliniat că aceeași regulă ar trebui aplicată și pentru probleme sociale sau alte domenii de specialitate.

„Poporul i-a ales să muncească, nu să mimeze discuțiile sau să arate că se ceartă. Dacă modificăm regulamentul astfel, vom avea mai multe întrebări relevante pe ședință și ședințele se vor încheia mult mai eficient”, a mai adăugat deputatul.

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, consideră că această reformă ar permite Parlamentului să funcționeze mai transparent și mai productiv, concentrând discuțiile pe expertiza reală a fiecărui deputat.