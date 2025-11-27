Parlamentul a păstrat un minut de reculegere în memoria eroului național Ilie Ilașcu

În debutul ședinței plenare de astăzi, deputații au ținut un minut de reculegere în memoria eroului național Ilie Ilașcu, care s-a stins din viață pe 17 noiembrie.

„La 17 noiembrie s-a stins din viață cel acre acum 33 de ani, la 2 iunie a fost arestat și condamnat de un regim separatist doar pentru faptul că militat pentru limba română și pentru că lupta ca R. Moldova să fie independentă și liberă”, a spus Igor Grosu.

Fostul deputat al Parlamentului Republicii Moldova, Ilie Ilașcu, a murit la vârsta de 73 de ani.