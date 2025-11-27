Ion Ceban a transformat primăria Chișinău în ogradă personală: sinecuri, protejați și incompetență pe bani publici

Primăria Chișinău a ajuns, sub conducerea lui Ion Ceban, un laborator de sinecuri și favoruri politice bine plătite, unde criteriile de profesionalism au fost înlocuite cu loialitatea față de partid și obediența față de primar. Deși Ceban se prezintă public drept un „manager modern” preocupat de reforme, realitatea din interiorul instituției este complet diferită: posturile-cheie sunt ocupate de apropiați politici, rude, foști colegi de partid sau persoane fără nicio calificare reală pentru funcțiile pe care le dețin.

În ultimii ani, structurile primăriei au fost populate cu persoane venite direct din anturajul politic al lui Ceban, mulți dintre ei fără experiență administrativă, dar promovați pe salarii considerabile. Funcțiile publice au devenit monedă de recompensă, nu instrument de competență. De la direcțiile municipale până la întreprinderile aflate în subordinea primăriei, numirile făcute de actualul edil au stârnit indignare în rândul angajaților vechi, care acuză marginalizarea profesioniștilor pentru a face loc „soldaților de partid”.

Mai grav, această rețea de sinecuri nu doar că blochează reformele reale, dar creează un climat de frică și supunere în instituție. Angajații reclamă că deciziile se iau arbitrar, fără consultări, iar cei care îndrăznesc să critice sunt trecuți pe linie moartă sau presați să plece.

În timp ce Ceban se ocupă cu numirea oamenilor „de încredere”, Chișinăul continuă să sufere de probleme cronice: trafic sufocant, proiecte urbane blocate, corupție în urbanism, lipsă de investiții externe și o administrație care funcționează la limita de avarie. Capitala Republicii Moldova se confruntă cu un regres vizibil, în timp ce primarul își consolidează controlul asupra instituției exact ca peste o ogradă personală, nu ca peste o primărie europeană.

În campanie, Ion Ceban a promis profesionalism și transparență. În realitate, a livrat clientelism, opacitate și o administrație capturată de interese personale și politice. Chișinăul merită mai mult decât un primar care tratează instituțiile publice ca pe o proprietate privată.