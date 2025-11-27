Cinci bărbați înrolați în trupele ruse din Transnistria rămân fără cetățenia Moldovei

Șapte persoane au rămas astăzi fără cetățenia Republicii Moldova, prin decret prezidențial. Potrivit consilierului pentru afaceri europene și comunicare strategică, Igor Zaharov, cinci sunt din regiunea transnistreană și fac parte din Grupul operativ al trupelor ruse (GOTR), dislocat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform decretului semnat de șefa statului, Maia Sandu, cetățenia a fost retrasă la cinci bărbați cu vârstele de 30, 33, 35, 45 și 53 de ani.

Retragerea cetățeniei este prevăzută de Constituție și de Legea cetățeniei Republicii Moldova, care permite aplicarea acestei măsuri în cazul persoanelor care se înrolează voluntar în forțele armate ale unui alt stat, acțiune considerată incompatibilă cu statutul de cetățean al Republicii Moldova.

Decizia intră în vigoare din momentul semnării și poate fi contestată în instanță, în termenul stabilit de lege.

Tot astăzi, Maia Sandu a semnat decretul prin care a retras cetățenia pentru Igor Frolov și Davor Trajkovic. Aceștia au rămas fără cetățenie pentru că ar fi dobândit-o în mod fraudulos.